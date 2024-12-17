“سال” توقع شراكات هامة خلال مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024

MENAFN - Asdaf News) عززت شركة سال للخدمات اللوجستية مكانتها البارزة كرائد لوجستي وطني في القطاع، من خلال نجاحها في توقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية أثناء مشاركتها كراعي لوجستي لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الذي عقد بالرياض.

وتتماشى هذه الشراكات المهمة مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً رائداً يهتم بالابتكار والاستدامة.

ومن بين الشراكات الهامة التي تمت خلال المؤتمر، وقعت سال اتفاقية مع تجمع مطارات الثاني وهيئة تطوير منطقة حائل لتوسع الخدمات اللوجستية في منطقة حائل. وتهدف هذه الشراكة إلى تنمية وتعزيز القطاع اللوجستي في منطقة حائل عبر مطار حائل الدولي، وتنمية الصادرات والواردات الإقليمية، واستكشاف حلول مبتكرة لتحسين جودة أداء الخدمات اللوجستية. وتؤكد هذه الشراكة التزام شركة سال وحرصها الدائم على دعم النمو في المناطق الحيوية في المملكة.

وفي إطار تعزيز قدراتها التقنية، وقعت شركة سال أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة عِلم لتعزيز أحدث التقنيات الرقمية المتطورة والمصممة خصيصاً لتحسين تجربة العملاء، وستعمل الاتفاقية على رفع كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة تدعم عمليات سال التشغيلية، بالاضافة لأنظمة جدولة الشاحنات، ومنصات الدفع الآمنة، بالإضافة إلى التكامل مع المنصات الوطنية الأخرى مثل منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمنصة الإلكترونية لخدمات وزارة الداخلية (أبشر). وتسلط هذه الشراكة الضوء على النهج المبتكر الذي تتبعه شركة سال في تبنّي أفضل التقنيات المبتكرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

ف ي حديثه بمناسبة هذا الإعلان، صرح الأستاذ عمر بن طلال حريري، الرئيس التنفيذي لشركة سال للخدمات اللوجستية، قائلاً:“توقيع هذه الشراكات هو خطوة مهمة تعزز من تكامل جهود سال في جميع مناطق المملكة، حيث أن الشراكة مع شركة تجمع مطارات الثاني وهيئة تطوير حائل وشركة عِلم تؤكد التزامنا بدعم وتمكين قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، ونتطلع إلى بناء مستقبل يؤكد ريادة المملكة في هذا القطاع.”

ويُمثل مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية منصة هامة لشركة سال للخدمات اللوجستية لتسليط الضوء على هذه الشراكات التحويلية، وإبراز دورها الرائد كقوة دافعة بفاعلية لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة. ومن خلال هذه المبادرات الاستراتيجية، ستواصل سال دورها البارز في تمهيد الطريق لإنشاء منظومة لوجستية متطورة وأكثر ترابطاً وديناميكية في المملكة العربية السعودية.

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