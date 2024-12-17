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السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى سوريا

12/17/2024 3:17:18 PM
(MENAFN- Amman Net) كشف وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، عن السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية، اعتبارا من صباح الأربعاء.
وقال القضاة، إن هذا القرار سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا، عبر معبر جابر الحدودي.
رئيس غرفة تجارة الأردن وعمّان خليل الحاج توفيق، قال إن "قرار صدر بالسماح للشاحنات الأردنية الدخول إلى داخل الأراضي السورية مباشرة لمستودعات التاجر السوري على نظام door to door وهذا من شأنه تخفيف التكلفة وتشغيل قطاع النقل الأردني".
وقررت الجهات السورية الثلاثاء، إلغاء كافة جميع انواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقاً على معبر جابر "نصيب".

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