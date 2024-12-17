السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى سوريا

(MENAFN
- Amman Net) كشف وزير
الصناعة والتجارة يعرب القضاة، عن السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية، اعتبارا من صباح الأربعاء.
وقال القضاة، إن هذا القرار سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا، عبر معبر جابر الحدودي.
رئيس غرفة تجارة الأردن وعمّان خليل الحاج توفيق، قال إن "قرار صدر بالسماح للشاحنات الأردنية الدخول إلى داخل الأراضي السورية مباشرة لمستودعات التاجر السوري على نظام door to door وهذا من شأنه تخفيف التكلفة وتشغيل قطاع النقل الأردني".
وقررت الجهات السورية الثلاثاء، إلغاء كافة جميع انواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقاً على معبر جابر "نصيب".
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