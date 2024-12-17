Tuesday, 17 December 2024 10:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهجمات السيبرانية تلحق خسائر بنحو 150 مليون دولار سنويا للاقتصاد

12/17/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة عن تحقيق الأردن تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي التابع لمنظمة الاتصالات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح أن الأردن تقدم من المرتبة 71 إلى المرتبة 27 عالميًا ضمن الفئة الأولى الأعلى تصنيفًا من بين 194 دولة مشاركة في المؤشر.

وأكد المحارمة أن هذا التقدم جاء بفضل الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز حوكمة الأمن السيبراني وتطوير منظومته الوطنية، من خلال وضع سياسات ومعايير وطنية مثل“الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني”.

وأضاف أن المركز الوطني يعمل حاليًا على تطبيق هذا الإطار على أكثر من 100 مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، بما يشمل البنى التحتية الحرجة.

وأشار المحارمة إلى أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الهجمات السيبرانية عالميًا قُدرت بنحو 6 تريليونات دولار لعام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8 تريليونات دولار بحلول عام 2028، بينما بلغت الخسائر المحلية للاقتصاد الأردني نحو 150 مليون دولار سنويًا، مما يعكس الاعتمادية المتزايدة على الخدمات الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني في المملكة.

MENAFN17122024000151011027ID1109004049

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث