الهجمات السيبرانية تلحق خسائر بنحو 150 مليون دولار سنويا للاقتصاد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة عن تحقيق الأردن تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي التابع لمنظمة الاتصالات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح أن الأردن تقدم من المرتبة 71 إلى المرتبة 27 عالميًا ضمن الفئة الأولى الأعلى تصنيفًا من بين 194 دولة مشاركة في المؤشر.
وأكد المحارمة أن هذا التقدم جاء بفضل الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز حوكمة الأمن السيبراني وتطوير منظومته الوطنية، من خلال وضع سياسات ومعايير وطنية مثل“الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني”.
وأضاف أن المركز الوطني يعمل حاليًا على تطبيق هذا الإطار على أكثر من 100 مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، بما يشمل البنى التحتية الحرجة.
وأشار المحارمة إلى أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الهجمات السيبرانية عالميًا قُدرت بنحو 6 تريليونات دولار لعام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8 تريليونات دولار بحلول عام 2028، بينما بلغت الخسائر المحلية للاقتصاد الأردني نحو 150 مليون دولار سنويًا، مما يعكس الاعتمادية المتزايدة على الخدمات الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني في المملكة.
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