الهجمات السيبرانية تلحق خسائر بنحو 150 مليون دولار سنويا للاقتصاد

MENAFN - Khaberni) خبرني – كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة عن تحقيق الأردن تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي التابع لمنظمة الاتصالات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح أن الأردن تقدم من المرتبة 71 إلى المرتبة 27 عالميًا ضمن الفئة الأولى الأعلى تصنيفًا من بين 194 دولة مشاركة في المؤشر.

وأكد المحارمة أن هذا التقدم جاء بفضل الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز حوكمة الأمن السيبراني وتطوير منظومته الوطنية، من خلال وضع سياسات ومعايير وطنية مثل“الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني”.

وأضاف أن المركز الوطني يعمل حاليًا على تطبيق هذا الإطار على أكثر من 100 مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، بما يشمل البنى التحتية الحرجة.

وأشار المحارمة إلى أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الهجمات السيبرانية عالميًا قُدرت بنحو 6 تريليونات دولار لعام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8 تريليونات دولار بحلول عام 2028، بينما بلغت الخسائر المحلية للاقتصاد الأردني نحو 150 مليون دولار سنويًا، مما يعكس الاعتمادية المتزايدة على الخدمات الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني في المملكة.