الأرصاد تحذر الأردنيين من الصقيع خلال الأيام المقبلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-تكون الأجواء اليوم وغداً خلال النهار باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفقاً لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.



أما ليلاً، فالطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. ومع ساعات الليل المتأخرة، يُتوقع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية (خاصة الجنوبية) وأجزاء من البادية والسهول.



وحذرت الأرصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول.

أما يومي الأربعاء والخميس، يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال هذين اليومين، حيث تكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فالطقس بارد في أغلب المناطق وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة مساء الخميس، حيث تصبح الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وأوصحت الأرصاد للمواطنين توخي الحيطة والحذر، خاصة في ساعات الليل المتأخرة لتجنب تأثير الصقيع على المرتفعات والسهول.

