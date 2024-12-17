تفاصيل حالة الطقس يوم الاثنين- تحذيرات

أما ليلاً، فالطقس بارد في أغلب المناطق وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. ومع ساعات الليل المتأخرة، يُتوقع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية (خاصة الجنوبية) وأجزاء من البادية والسهول. وحذرت من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول.

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