تفاصيل حالة الطقس يوم الاثنين- تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت ادارة الأرصاد الجوية انه يتوقع أن تكون الأجواء خلال النهار باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة، ومائلة للدفء فيخ الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
أما ليلاً، فالطقس بارد في أغلب المناطق وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. ومع ساعات الليل المتأخرة، يُتوقع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية (خاصة الجنوبية) وأجزاء من البادية والسهول.
وحذرت من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول.
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