الاحتلال يقتحم جبع جنوب جنين
التاريخ
12/17/2024 2:09:10 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدة جبع جنوب جنين.
وقالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها وعبث في محتوياتها، دون تسجيل حالات اعتقال.
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