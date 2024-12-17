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الاحتلال يقتحم جبع جنوب جنين

12/17/2024 2:09:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدة جبع جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها وعبث في محتوياتها، دون تسجيل حالات اعتقال.

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