الخارجية الروسية: الصداقة مع سوريا ستستمر بالتطور

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الخارجية الروسية ليلة الاثنين/ الثلاثاء، إنه "من المهم بالنسبة لنا أن يحدد السوريون مستقبل بلدهم بأنفسهم".
وأضافت: "نحن على قناعة بأن علاقات
الصداقة بين شعبي روسيا وسوريا ستستمر في التطور بشكل بناء".
وأكدت الوزارة: "نتابع تطورات الوضع في
سوريا بعد سيطرة تحالف مجموعات المعارضة المسلحة على معظم أراضيها".
وأعربت "الخارجية الروسية" عن أملها
بأن "تظل سوريا وطنا لجميع أبنائها بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية".
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