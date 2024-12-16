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الخارجية الروسية: الصداقة مع سوريا ستستمر بالتطور

12/16/2024 11:26:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الخارجية الروسية ليلة الاثنين/ الثلاثاء، إنه "من المهم بالنسبة لنا أن يحدد السوريون مستقبل بلدهم بأنفسهم".
وأضافت: "نحن على قناعة بأن علاقات الصداقة بين شعبي روسيا وسوريا ستستمر في التطور بشكل بناء".

وأكدت الوزارة: "نتابع تطورات الوضع في سوريا بعد سيطرة تحالف مجموعات المعارضة المسلحة على معظم أراضيها".

وأعربت "الخارجية الروسية" عن أملها بأن "تظل سوريا وطنا لجميع أبنائها بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية".

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