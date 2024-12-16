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ابتكار يعيد الأسنان المفقودة

12/16/2024 11:20:51 PM
(MENAFN- Al Watan) قامت مجموعة من أطباء الأسنان اليابانيين بابتكار عقار جديد يأملون أن يكون بديلاً للأسنان الصناعية والغرسات، حيث بدأوا التجارب السريرية عليه في مستشفى جامعة كيوتو.
يهدف هذا الابتكار إلى مساعدة الأشخاص الذين فقدوا أسنانهم بسبب التسوس أو المرض أو الإصابة، مما يوفر لهم فرصة الحصول على أسنان جديدة دون الحاجة إلى إجراءات جراحية مكلفة.
تقول التقارير إن العقار التجريبي لديه القدرة على تحفيز نمو الأسنان المخفية، حيث أكدت كاتسو تاكاهاشي، رئيس جراحة الفم في معهد كيتانو للأبحاث الطبية، وجود براعم خاملة من الجيل الثالث تحت اللثة.
وأوضح الفريق أن حجب بروتين يسمى (USAG-1) قد يوقظ هذه البراعم، مشيرين إلى نتائج إيجابية من التجارب على الفئران.
وتستهدف الأبحاث بشكل خاص المرضى الذين فقدوا ستة أسنان دائمة أو أكثر منذ الولادة، حيث تؤثر هذه الحالة الوراثية على حوالي 0.1 % من الناس، يأمل الباحثون في توفير العلاج بحلول عام 2030، مع التركيز على اختبار سلامة الدواء أولاً.

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