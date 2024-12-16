ابتكار يعيد الأسنان المفقودة

(MENAFN
- Al Watan)
قامت مجموعة من أطباء الأسنان اليابانيين بابتكار عقار جديد يأملون أن يكون بديلاً للأسنان الصناعية والغرسات، حيث بدأوا التجارب السريرية عليه في مستشفى جامعة
كيوتو.
يهدف هذا الابتكار إلى مساعدة الأشخاص الذين فقدوا أسنانهم بسبب التسوس أو المرض أو الإصابة، مما يوفر لهم فرصة الحصول على أسنان جديدة دون الحاجة إلى إجراءات جراحية مكلفة.
تقول التقارير إن العقار التجريبي لديه القدرة على تحفيز نمو الأسنان المخفية، حيث أكدت كاتسو تاكاهاشي، رئيس جراحة الفم في معهد كيتانو للأبحاث الطبية، وجود براعم خاملة من الجيل الثالث تحت اللثة.
وأوضح الفريق أن حجب بروتين يسمى (USAG-1) قد يوقظ هذه البراعم، مشيرين إلى نتائج إيجابية من التجارب على الفئران.
وتستهدف الأبحاث بشكل خاص المرضى الذين فقدوا ستة أسنان دائمة أو أكثر منذ الولادة، حيث تؤثر هذه الحالة الوراثية على حوالي 0.1 % من الناس، يأمل الباحثون في توفير العلاج بحلول عام 2030، مع التركيز على اختبار سلامة الدواء أولاً.
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