تنفيذا للتوجيهات السامية من الملك.. الخارجية تعلن نجاحها في إجلاء أول دفعة من المواطنين من سوريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلنت وزارة الخارجية نجاحها في إجلاء أول دفعة من المواطنين البحرينيين من سوريا وضمان وصولهم بسلام إلى أرض الوطن، بعد أن تم توفير كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لضمان عودتهم بأمان وسلاسة.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود الموفقة جاءت تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك المُعظم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة شؤون المواطنين البحرينيين في الخارج، وضمان سلامتهم وراحتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في جميع الظروف والأحوال.
وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود الحثيثة والمتابعة المتواصلة التي قامت بها البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وجهود البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
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