تنفيذا للتوجيهات السامية من الملك.. الخارجية تعلن نجاحها في إجلاء أول دفعة من المواطنين من سوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬الموفقة‭ ‬جاءت‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمتابعة‭ ‬شؤون‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وضمان‭ ‬سلامتهم‭ ‬وراحتهم‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الظروف‭ ‬والأحوال‭.‬‮

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وأعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬والمتابعة‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وجهود‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭.‬

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