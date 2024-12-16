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تنفيذا للتوجيهات السامية من الملك.. الخارجية تعلن نجاحها في إجلاء أول دفعة من المواطنين من سوريا

12/16/2024 7:18:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬إجلاء‭ ‬أول‭ ‬دفعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬وضمان‭ ‬وصولهم‭ ‬بسلام‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬والإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬عودتهم‭ ‬بأمان‭ ‬وسلاسة‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬الموفقة‭ ‬جاءت‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمتابعة‭ ‬شؤون‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وضمان‭ ‬سلامتهم‭ ‬وراحتهم‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الظروف‭ ‬والأحوال‭.‬‮

وأعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬والمتابعة‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وجهود‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭.‬

كلمات دالة

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