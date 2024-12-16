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اتحاد ألعاب القوى يحتفل بالأعياد الوطنية

12/16/2024 7:17:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

احتفل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وجرى‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال،‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬والموظفين‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬العزيزة‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬معاني‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬للوطن‭ ‬وقيادته‭ ‬الرشيدة‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمثل‭ ‬مناسبة‭ ‬غالية‭ ‬نستذكر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تاريخنا‭ ‬العريق‭ ‬وإرثنا‭ ‬الحضاري،‭ ‬ونحتفي‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بفضل‭ ‬رؤيته‭ ‬الحكيمة‭ ‬ودعمه‭ ‬المستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬قطاع‭ ‬الرياضة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬بين‭ ‬منتسبي‭ ‬الاتحاد‭ ‬متمنيا‭ ‬للبحرين‭ ‬وقيادتها‭ ‬وشعبها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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