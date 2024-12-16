اتحاد ألعاب القوى يحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
احتفل الاتحاد البحريني لألعاب القوى بالأعياد الوطنية المجيدة لمملكة البحرين، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مقاليد الحكم.
وجرى الاحتفال بمقر الاتحاد بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد عبداللطيف بن جلال، وأعضاء مجلس الإدارة، والموظفين.
وفي تصريح بهذه المناسبة، أعرب محمد عبداللطيف بن جلال عن بالغ فخره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية العزيزة التي تجسد معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.
وقال: «إن الأعياد الوطنية لمملكة البحرين تمثل مناسبة غالية نستذكر من خلالها تاريخنا العريق وإرثنا الحضاري، ونحتفي بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بفضل رؤيته الحكيمة ودعمه المستمر لتطوير مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الرياضة». وأكد بن جلال أن اتحاد ألعاب القوى يحرص على المشاركة في الاحتفالات الوطنية لتعزيز القيم الوطنية بين منتسبي الاتحاد متمنيا للبحرين وقيادتها وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.
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