لبنان يدين قرار الاحتلال توسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 16 - 12 (كونا) -- دان لبنان اليوم الاثنين قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي توسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل الذي يأتي بالتوازي مع توسع التوغل البري للاحتلال داخل الأراضي السورية والتدمير الممنهج لمقدرات الدولة السورية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان إن ما يقوم به الاحتلال يعد انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
واضافت الوزارة ان ممارسات الاحتلال الاسرائيلي "تهدف إلى تغيير الوضع الديمغرافي في الجولان وتوسيع رقعة الاحتلال في لحظة انشغال الأشقاء السوريين برسم مستقبل بلدهم وستعقد مسار السلام العادل والشامل في المنطقة".
ودعت الخارجية اللبنانية الامم المتحدة لاسيما مجلس الامن الدولي لادانة وايقاف هذه الارتكابات.
ووافقت حكومة الاحتلال يوم أمس الأحد بالإجماع على خطة قدمها رئيسها بنيامين نتنياهو لتعزيز الاستيطان في الجولان. (النهاية)
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