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لبنان يدين قرار الاحتلال توسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل

12/16/2024 2:33:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 16 - 12 (كونا) -- دان لبنان اليوم الاثنين قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي توسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل الذي يأتي بالتوازي مع توسع التوغل البري للاحتلال داخل الأراضي السورية والتدمير الممنهج لمقدرات الدولة السورية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان إن ما يقوم به الاحتلال يعد انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
واضافت الوزارة ان ممارسات الاحتلال الاسرائيلي "تهدف إلى تغيير الوضع الديمغرافي في الجولان وتوسيع رقعة الاحتلال في لحظة انشغال الأشقاء السوريين برسم مستقبل بلدهم وستعقد مسار السلام العادل والشامل في المنطقة".
ودعت الخارجية اللبنانية الامم المتحدة لاسيما مجلس الامن الدولي لادانة وايقاف هذه الارتكابات.
ووافقت حكومة الاحتلال يوم أمس الأحد بالإجماع على خطة قدمها رئيسها بنيامين نتنياهو لتعزيز الاستيطان في الجولان. (النهاية)

ك ب ش / م ع ح ع




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