انتخاب رافائيل لوزان رئيسا جديدا للاتحاد الإسباني لكرة القدم حتى 2028

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 16 - 12 (كونا) -- أعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم
اليوم الاثنين انتخاب رافائيل لوزان رئيسا جديدا للاتحاد للسنوات الأربع المقبلة حتى 2028.
وأضاف الاتحاد في بيان ان لوزان حصل على 90 صوتا في الانتخابات التي أجريت اليوم لاختيار خلف الرئيس السابق بيدرو روتشا الذي نصب في وقت سابق هذا العام بعد استقالة الرئيس الأسبق لويس روبياليس.
وأوضح ان المرشح الآخر لرئاسة الاتحاد سلفادور جومار حصل على 43 صوتا بينما جاءت أربعة أصوات فارغة وصوت واحد غير صحيح (باطل) في الانتخابات التي شارك فيها 138 عضوا وشهدت حضور ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
ويتولى لوزان (57 عاما) قيادة الاتحاد الإسباني لكرة القدم للفترة الأولمبية 2024-2028 على أمل إجراء إصلاحات في الاتحاد وتعزيز الثقة به والتنظيم لمونديال 2030 الذي تستضيفه إسبانيا بمشاركة المغرب والبرتغال والسعي لنيل إسبانيا استضافة نهائي المونديال في ملعب (سانتياغو برنابيو) معقل (ريال مدريد). (النهاية)
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