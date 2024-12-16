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انتخاب رافائيل لوزان رئيسا جديدا للاتحاد الإسباني لكرة القدم حتى 2028

12/16/2024 2:33:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 16 - 12 (كونا) -- أعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين انتخاب رافائيل لوزان رئيسا جديدا للاتحاد للسنوات الأربع المقبلة حتى 2028.
وأضاف الاتحاد في بيان ان لوزان حصل على 90 صوتا في الانتخابات التي أجريت اليوم لاختيار خلف الرئيس السابق بيدرو روتشا الذي نصب في وقت سابق هذا العام بعد استقالة الرئيس الأسبق لويس روبياليس.
وأوضح ان المرشح الآخر لرئاسة الاتحاد سلفادور جومار حصل على 43 صوتا بينما جاءت أربعة أصوات فارغة وصوت واحد غير صحيح (باطل) في الانتخابات التي شارك فيها 138 عضوا وشهدت حضور ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
ويتولى لوزان (57 عاما) قيادة الاتحاد الإسباني لكرة القدم للفترة الأولمبية 2024-2028 على أمل إجراء إصلاحات في الاتحاد وتعزيز الثقة به والتنظيم لمونديال 2030 الذي تستضيفه إسبانيا بمشاركة المغرب والبرتغال والسعي لنيل إسبانيا استضافة نهائي المونديال في ملعب (سانتياغو برنابيو) معقل (ريال مدريد). (النهاية)

ه ن د / ر س



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