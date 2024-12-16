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تسجيل وتوثيق 13040 موقعا جديدا في السجل الوطني للتراث العمراني

12/16/2024 2:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة التراث عن تسجيل 13040 موقع تراث عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني، ليصل العدد الإجمالي للمواقع المسجلة حتى الآن إلى 17495 موقعًا في مختلف مناطق المملكة.
وتهدف الهيئة من خلال هذا التسجيل إلى حماية مواقع التراث العمراني والعمل على إدارتها بكفاءة عالية، إضافة إلى إبراز قيمتها التراثية وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهميتها بما يضمن استمرارها كموروث ثقافي يخلد قصصًا تاريخية للأجيال القادمة.
وشملت المواقع التراثية التي تم تسجيلها في السجل الوطني للتراث العمراني، 1950 موقعًا في منطقة الرياض، و 3273 موقعًا في منطقة المدينة المنورة، و 1531 موقعًا في منطقة الباحة، و 1525 موقعًا في منطقة حائل، و 1400 موقع في منطقة القصيم، و 972 موقعًا في منطقة عسير، و 571 موقعًا في منطقة مكة المكرمة، و 363 موقعًا في منطقة الجوف، و 351 موقعًا بمنطقة جازان، و 200 موقع في منطقة نجران، و 107مواقع في منطقة تبوك، و 35 موقعًا في منطقة الحدود الشمالية.
وتسعى الهيئة إلى مواصلة جهودها في تسجيل مواقع التراث العمراني في جميع مناطق المملكة، مشيرةً إلى أن تسجيل هذه المواقع يأتي استنادًا إلى معايير ولوائح نظام الآثار والتراث العمراني التي تهدف إلى تطوير جهود البحث لاكتشاف المواقع التراثية وتسجيلها في قائمة التراث العمراني، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والممارسات المعتمدة عالميًا في مجال التراث، من ذلك إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمواقع التراثية بهدف حفظ وتوثيق وحماية تلك المواقع التراثية.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمهتمين إلى الإبلاغ عن مواقع ومباني التراث العمراني لتسجيلها، من خلال خدمة التراث العمراني ، وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة X ، وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة، منوهة بوعي المواطن ودوره بوصفه شريكًا أساسيًا في المحافظة على تراث وطنه وتنميته.

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