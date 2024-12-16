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الطبيب خوجة يتوج بجائزة الشيخ زايد

12/16/2024 2:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) توج الدكتور عبدالحفيظ يحيى خوجة بجائزة الشيخ زايد العالمية للطب التقليدي والتكميلي في دورتها الثالثة لعام 2024، وذلك في مجال الإعلام والتثقيف الصحي، إذ تم تكريمه في احتفال كبير حضره جمع غفير أقيم في مدينة أبوظبي، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي ((دور الطب التقليدي والتكميلي في مستقبل الرعاية الصحية)).
وسلم درع التكريم راعي الحفل طارق الهيدان وزير الخارجية الأسبق بدولة الإمارات، وسلطان العنقري السفير السعودي بدولة الإمارات ضيف شرف الاحتفال وبحضور عدد من منسوبي السفارة ووفد من المركز الوطني للطب التكميلي والبديل بالمملكة وصفوة من العلماء والباحثين المتميزين في الطب التقليدي والتكميلي والطب النبوي من جميع أنحاء العالم.
وجاء هذا التكريم تقديرًا مستحقا وتثمينا لجهود عبدالحفيظ خوجة المستمرة في توعية المجتمع وتعزيز الصحة العامة عبر الإعلام الصحي الهادف لأكثر من 40 عاما، دمج خلالها الطب بالإعلام مستخدما الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة لتوصيل المعلومة الصحية بكل دقة وأمانة وبأسلوب يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.
وفي سياق متصل، هنأ حسن البهكلي المدير العام لملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العاملين في ملتقى الخبرات، الدكتور عبدالحفيظ خوجة، على التكريم المستحق ونيله جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التقليدي والتكميلي في دورتها الثالثة في مجال الإعلام والتثقيف الصحي، مؤكدًا أن الدكتور خوجة يعد من خيرة وصفوة الكفاءات الطبية التي جمعت بين الطب والإعلام، إذ كرّس جل اهتمامه في جانب خدمة المجتمع على مدى أربعة عقود من خلال ((التوعية الصحية)) وعبر جميع القنوات المرئية والسمعية والإعلام الورقي والإلكتروني.

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