الطبيب خوجة يتوج بجائزة الشيخ زايد

(MENAFN
- Al Watan)
توج الدكتور عبدالحفيظ يحيى خوجة بجائزة الشيخ زايد العالمية للطب التقليدي والتكميلي في دورتها الثالثة لعام 2024، وذلك في مجال الإعلام والتثقيف الصحي، إذ تم تكريمه في احتفال كبير حضره جمع غفير أقيم في مدينة أبوظبي، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي ((دور الطب التقليدي والتكميلي في مستقبل الرعاية الصحية)).
وسلم درع التكريم راعي الحفل طارق الهيدان وزير
الخارجية الأسبق بدولة الإمارات، وسلطان العنقري السفير السعودي بدولة الإمارات ضيف شرف الاحتفال وبحضور عدد من منسوبي السفارة ووفد من المركز الوطني للطب التكميلي والبديل بالمملكة وصفوة من العلماء والباحثين المتميزين في الطب التقليدي والتكميلي والطب النبوي من جميع أنحاء العالم.
وجاء هذا التكريم تقديرًا مستحقا وتثمينا لجهود عبدالحفيظ خوجة المستمرة في توعية المجتمع وتعزيز الصحة العامة عبر الإعلام الصحي الهادف لأكثر من 40 عاما، دمج خلالها الطب بالإعلام مستخدما الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة لتوصيل المعلومة الصحية بكل دقة وأمانة وبأسلوب يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.
وفي سياق متصل، هنأ حسن البهكلي المدير العام لملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العاملين في ملتقى الخبرات، الدكتور عبدالحفيظ خوجة، على التكريم المستحق ونيله جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التقليدي والتكميلي في دورتها الثالثة في مجال الإعلام والتثقيف الصحي، مؤكدًا أن الدكتور خوجة يعد من خيرة وصفوة الكفاءات الطبية التي جمعت بين الطب والإعلام، إذ كرّس جل اهتمامه في جانب خدمة المجتمع على مدى أربعة عقود من خلال ((التوعية الصحية)) وعبر جميع القنوات المرئية والسمعية والإعلام الورقي والإلكتروني.
MENAFN16122024000089011017ID1108998885
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.