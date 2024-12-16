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البحر محفز الشعراء بمعرض جدة للكتاب

12/16/2024 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) ناقش مختصون من جامعة الملك عبدالعزيز أهمية البحر وإلهامه للشعراء وإثراء الخيال الشعري، وتجلياته الرمزية في قصائدهم، وذلك خلال ندوة حوارية نظمتها الجامعة ضمن فعالياتها في معرض جدة للكتاب وأدار الجلسة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن رجاالله السلمي.
وشارك في الندوة الحوارية التي جاءت بعنوان ((البحر محفز الشعراء وملهم المبدعين)) كل من الأستاذة الدكتورة أشجان محمد حسين هندي، والأستاذ الدكتور عادل بن خميس الزهراني والدكتور محمد بن فايع عسيري،.
وسلطت الندوة الضوء على البحر وأسراره وعوالمه التي تحرك الإبداع وتلهم المبدعين وتحفز قرائحهم الأدبية فيظهر ذلك جلياً في عطاءاتهم وإبداعاتهم المتنوعة.
ويُشكّل موضع البحر جزءا من ذاكرة سكّان شبه الجزيرة العربية. حيث بينت أشجان هندي أن البحر يُمثّل ثيمة ظاهرة في قصائد الشاعرات والشعراء المعاصرين، ويتضح تعالق قصائدهم مع صور شعرية ومجازات تصف البحر وتستدعي ثيمات تقليدية تناولتها قصائد أسلافهم من قبل.
ويعد البحر للشعراء ميدانا فسيحا تعاركت فيه أفكار البشرية قبل أجسادها، كما يراه محمد عسيري، وأوضح أن السرد الفني أبدع بأشكاله المتعددة من قصة وحكاية ورواية ومسرحية وسينما في تشكيل هذه الأبعاد الإنسانية حول البحر وعن البحر، فكان البحر حبرا لا ينقضي لتسجيل هذه الانطباعات والمرئيات عبر العصور والثقافات.
ويكون التقاء حد البحر وحد اليابسة ببعضهما منصة شعرية للإبداع كما يصفها، عادل الزهراني ويقول إن البحر مكون طبيعي أساسي؛ ولطالما برز في الذاكرة الإنسانية مقابلاً لليابسة؛ ومن هذه المقابلة تنطلق تصورات اللغة، وتستمد الشعرية أجنحتها. المدينة التي تنام على كتف البحر ((مثل جدة))، ويحيل البحر على العمق، والغموض، والمسافة، والحرية، والأفق المفتوح، وعلى الرحيل أيضاً. كما يحيل على الزرقة، وعلى النوارس، والطبيعة السفلية المدهشة والمرعبة، وعلى البحارة الذين يشقون عبابه لاصطياد الأمل. كل هذا يجعل من البحر استعارة جدة الأولى والأجمل.
واتفق المشاركون في الندوة على أن البحر يمثل عند الشعراء والمبدعين مصدر إلهام وباعث شجن ولهذا استلهم الشعراء والمبدعون هذا الرمز ووظفوه في إبداعهم الشعري والنثري.

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