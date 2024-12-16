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معرض جدة للكتاب يثري زواره بتاريخ الطهي

12/16/2024 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أثرى معرض جدة للكتاب 2024 زواره بتاريخ الطهي في مدينة جدة، في ندوة نظمها ضمن برنامجه الثقافي عنوانها ((الطهي تاريخ الموانئ (جدة نموذجًا)))، شارك فيها كلٌّ من ماجد الأهدل، ونوال الخلاوي، وعزيز أولياء، وأدارها أحمد السلمي.
وذكر الأهدل أن جدة عبر التاريخ كانت محطة لمرور الكثير من المنتجات، سواء الحبوب من المناطق المجاورة لجدة، أو التوابل التي كانت تصل من دول خارج السعودية أبرزها الهند. وأوضح: ((الطعام الموثق عبر التاريخ هو عبارة عن مطعمات السلاطين والأمراء، وليس طعام العامة، الذي لم يوثق إلا في آخر 100 سنة، حيث بدأ طعام العامة يظهر للواجهة، بعد أن ظل لسنوات حبيس المنازل)).
مكونات ثقافية
وأورد، ((يُعد البن أبرز ما صُدِّر عبر جدة، إذ كان يأتي من ميناء المخا إلى ميناء جدة، ومنها ينتقل إلى الموانئ المصرية ومنها إلى أوروبا، وكذلك اللوز البجلي الذي كان يأتي من مرتفعات الطائف والباحة)).
في حين شدَّد عزيز أولياء على وجوب عدم التفريط في مكوناتنا الثقافية، وأنه ينبغي التعصب لها؛ ((لأن تأصيلك لثقافتك يؤكد وجودك، إذ لا يمكن الاقتراب من ثقافة أخرى بالاستغناء عن ثقافتنا الأصلية)).
وزاد، ((السعوديون عمومًا لديهم ذائقة عالية جدًّا، ويجب توظيف تلك الذائقة لتأصيل ثقافتنا المحلية ونقلها إلى العالمية، بخاصة أن السائح دائمًا يبحث عن تجربة تُثريه ثقافيًّا، وعلينا أن نتذكر دائمًا أن الاقتصاد السياحي هو أول شيء يتأثر بالأزمات، وآخر شيء يتعافى من آثارها)).
خفيش الدبا
من جهتها ذكرت الخلاوي أن طبق ((خفيش الدبا)) أحد الأطباق التي تشتهر بها محافظة العلا شمال غربي البلاد، وقد شرعت في نقله من المحلية إلى العالمية عبر إدخال وإضافة بعض التحسينات عليه، دون تعارض مع نوعية وجودة الطبق الأساس.
وأضافت، ((هذا الطبق معروف عنه أنه شتوي، وغالبًا ما يستهلكه سكان العلا في موسم البرد، ولكن برزت لدي فكرة تحويله من منتج شتوي إلى منتج يمكن استخدامه في فصل الصيف، عبر بعض الإضافات الطفيفة)).

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