سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع بدعم القطاع البنكي

سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع بدعم القطاع البنكي
التاريخ
12/16/2024 2:22:35 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر كاسبا 37 نقطة عند مستوى 12,096 نقطة بدعم من القطاع البنكي، وبتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 71 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.
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