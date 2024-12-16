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((ليفن ليوان)) يتوّج بجائزة أفضل تطوير سكني ضمن جوائز العقارات الدولية 2024

12/16/2024 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة ليوان للتطوير العقاري، إحدى شركات التطوير العقاري الكبرى في المملكة،عن تحقيقها إنجازًا إقليميًا كبيرًا، بحصول مشروعها "ليفن ليوان"، على جائزة أفضل تطوير سكني للمشاريع متعددة الاستخدام في فئة الوحدات أكثر من 20 وحدة، ضمن جوائز العقارات العربية الدولية 2024 التي تعد من أهم الجوائز المرموقة على مستوى العالم، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة دبي بتاريخ 4 ديسمبر2024.
وتمثل هذه الجائزة تتويجاً لما يقدمه مشروع "ليفن ليوان"، من نموذج ُيحتذى به للمجتمعات السكنية وللتنمية المستدامة، بدءاً من تصميمه المعماري، وأنظمته الهندسية والميكانيكية والكهربائية، ووصولًا إلى المواد المختارة في بنائه، كما يتفّرد بموقعه الاستراتيجي، وتخطيطه الدقيق للتطوير، وانسجامه بسلاسة مع النسيج الحضري، لخلق مجتمع نابض بالحياة، وذلك استهدافا لتكوين مجتمعات حيوية متكاملة، تعمل على تلبية رغبات العائلة السعودية.
من جهته، تحدث الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الدحيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة ليوان معبرا عن فخره اعتزاز للفوز بهذه الجائزة المرموقة، حيث قال: هذه الجائزة تعد تأكيداً على أن مشروع "ليفن ليوان"، أكثر من مجرد مشروع عقاري، بل رؤية شاملة لمستقبل أكثر إشراقاً، كما تعزز من التزامنا بإحداث نقلة نوعية في التطوير، عبر طرح التجارب الأكثر ابتكاراً والأقوى أثراً".
الجدير بالذكر أن مشروع" ليفن ليوان"، هو مشروع متعدد الاستخدامات، تلتقي فيه المساحات السكنية بالمعارض التجارية والمساحات المكتبية على مساحة أرض تتجاوز 45 ألف متر مربع، إلى جانب المرافق الترفيهية، والمساحات الخضراء، مما يجعله في طليعة المشاريع التي ترتقي بجودة حياة الأفراد وتتناغم مع رؤية المملكة

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