((ليفن ليوان)) يتوّج بجائزة أفضل تطوير سكني ضمن جوائز العقارات الدولية 2024

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت شركة ليوان للتطوير العقاري، إحدى شركات التطوير العقاري الكبرى في المملكة،عن تحقيقها إنجازًا إقليميًا كبيرًا، بحصول مشروعها "ليفن ليوان"، على جائزة أفضل تطوير سكني للمشاريع متعددة الاستخدام في فئة الوحدات أكثر من 20 وحدة، ضمن جوائز العقارات العربية الدولية 2024 التي تعد من أهم الجوائز المرموقة على مستوى العالم، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة دبي بتاريخ 4 ديسمبر2024.
وتمثل هذه الجائزة تتويجاً لما يقدمه مشروع "ليفن ليوان"، من نموذج ُيحتذى به للمجتمعات السكنية وللتنمية المستدامة، بدءاً من تصميمه المعماري، وأنظمته الهندسية والميكانيكية والكهربائية، ووصولًا إلى المواد المختارة في بنائه، كما يتفّرد بموقعه الاستراتيجي، وتخطيطه الدقيق للتطوير، وانسجامه بسلاسة مع النسيج الحضري، لخلق مجتمع نابض بالحياة، وذلك استهدافا لتكوين مجتمعات حيوية متكاملة، تعمل على تلبية رغبات العائلة السعودية.
من جهته، تحدث الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الدحيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة ليوان معبرا عن فخره اعتزاز للفوز بهذه الجائزة المرموقة، حيث قال: هذه الجائزة تعد تأكيداً على أن مشروع "ليفن ليوان"، أكثر من مجرد مشروع عقاري، بل رؤية شاملة لمستقبل أكثر إشراقاً، كما تعزز من التزامنا بإحداث نقلة نوعية في التطوير، عبر طرح التجارب الأكثر ابتكاراً والأقوى أثراً".
الجدير بالذكر أن مشروع" ليفن ليوان"، هو مشروع متعدد الاستخدامات، تلتقي فيه المساحات السكنية بالمعارض التجارية والمساحات المكتبية على مساحة أرض تتجاوز 45 ألف متر مربع، إلى جانب المرافق الترفيهية، والمساحات الخضراء، مما يجعله في طليعة المشاريع التي ترتقي بجودة حياة الأفراد وتتناغم مع رؤية المملكة
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