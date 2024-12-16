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أمير الشرقية يرعى انطلاق ملتقى ريف السعودية

12/16/2024 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود، بن نايف بن عبدالعزيز، في محافظة الأحساء، اليوم، فعاليات الملتقى الدولي الأول لـ((ريف السعودية)).
وتسّلم أمير المنطقة شهادة غينيس للأرقام القياسية؛ التي مُنحت لملتقى ريف الدولي، لتسجيله رقمًا قياسيًّا لأكبر عدد حضور في يوم واحد لملتقى زراعي على مستوى العالم.
وشهد أمير المنطقة توقيع 6 اتفاقيات تعاون، بين ((ريف السعودية)) وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف تعزيز جهود البرنامج وشركائه، في تنمية وتطوير الريف السعودي، وتحقيق استدامته الزراعية.
ودشّن الأمير سعود بن نايف، مركز الخدمات الزراعية، كما افتتح المعرض المُصاحب، الذي يعكس أحدث التطورات، والابتكارات في المجال الزراعي، لتمكين المزارعين من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع.

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