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الكوراش يتوج أبطال الغربية

12/16/2024 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) توجت اللجنة السعودية للكوراش الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى بمختلف الفئات السنية في بطولة المنطقة الغربية، التي أقيمت بمشاركة 44 لاعبا ولاعبة من فئة الناشئين، الشباب، وكبار فوق 18 عاما.

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