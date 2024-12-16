الكوراش يتوج أبطال الغربية

الكوراش يتوج أبطال الغربية
التاريخ
12/16/2024 2:22:35 PM
(MENAFN
- Al Watan)
توجت اللجنة السعودية للكوراش الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى بمختلف الفئات السنية في بطولة المنطقة الغربية، التي أقيمت بمشاركة 44 لاعبا ولاعبة من فئة الناشئين، الشباب، وكبار فوق 18 عاما.
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