الخلود يشارك بودية الظفرة
التاريخ
12/16/2024 2:22:35 PM
(MENAFN
- Al Watan)
انتظم، أمس، لاعبو الخلود في المعسكر الخارجي المقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، قبل المشاركة في بطولة نادي الظفرة الودية الدولية استعداداً لما تبقى من منافسات دوري روشن للمحترفين.
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