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الخلود يشارك بودية الظفرة

12/16/2024 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) انتظم، أمس، لاعبو الخلود في المعسكر الخارجي المقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، قبل المشاركة في بطولة نادي الظفرة الودية الدولية استعداداً لما تبقى من منافسات دوري روشن للمحترفين.

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