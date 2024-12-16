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40 دارسا بالرخصة الآسيوية

12/16/2024 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل فعاليات دورة دراسات إعداد المدربين للحصول على الرخصة الدولية للمستوى (C)، التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة اليد، بنادي النور، تحت إشراف الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة اليد.
ويُشارك في الدورة 40 دارسا، من بينهم 17 سعوديا، وأيضا تشهد الدورة مشاركة 5 دارسات، ويُحاضر في الدورة التدريبية: الدكتور نبيل طه من البحرين، والمحاضرون المساعدون: عبدرب الرسول الجزيري من السعودية، وعلي العنزوز من البحرين، ومشرف الدورة: مدير إدارة المنتخبات السعودية، حسين حماد.
وتقام الدورة التدريبية على فترتين صباحية ومسائية، حيث يتلقى الدارسون دروسًا نظرية وتدريبات عملية.
ويحصل الدارسون بعد اجتيازهم للدورة على الشهادة الدولية للمستوى (C)، التي تؤهلهم للتقدم للحصول على الشهادة النوعية للمستوى (B).

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