40 دارسا بالرخصة الآسيوية

(MENAFN
- Al Watan)
تتواصل فعاليات دورة دراسات إعداد المدربين للحصول على الرخصة الدولية للمستوى (C)، التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة اليد، بنادي النور، تحت إشراف الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة اليد.
ويُشارك في الدورة 40 دارسا، من بينهم 17 سعوديا، وأيضا تشهد الدورة مشاركة 5 دارسات، ويُحاضر في الدورة التدريبية: الدكتور نبيل طه من البحرين، والمحاضرون المساعدون: عبدرب الرسول الجزيري من السعودية، وعلي العنزوز من البحرين، ومشرف الدورة: مدير إدارة المنتخبات السعودية، حسين حماد.
وتقام الدورة التدريبية على فترتين صباحية ومسائية، حيث يتلقى الدارسون دروسًا نظرية وتدريبات عملية.
ويحصل الدارسون بعد اجتيازهم للدورة على الشهادة الدولية للمستوى (C)، التي تؤهلهم للتقدم للحصول على الشهادة النوعية للمستوى (B).
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