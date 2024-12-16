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البرلمان الألماني يحجب الثقة عن شولتس ويمهد الطريق لانتخابات مبكرة جريدة البورصة

12/16/2024 2:22:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتجه ألمانيا نحو إجراء انتخابات مبكرة، بعدما خسر المستشار“أولاف شولتس” تصويت الثقة في البرلمان، الإثنين، مما يضع نهاية لولاية حكومته التي اتسع الانقسام فيها بشكل ملحوظ مؤخرًا.

ودعا“شولتس” في الأساس إلى التصويت، اليوم، وكان يتوقع خسارته، لكنه رأى أن إجراء انتخابات مبكرة هو أفضل فرصة لإحياء حظوظ حزبه السياسية، وقال إن الأمر سيكون متروكًا للناخبين“لتحديد المسار السياسي للبلاد”.

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وتمهد هزيمته الطريق لحل البرلمان قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير، وتأتي بعد حوالي شهرين من انهيار حكومته المكونة من ثلاثة أحزاب، ما تركه في قيادة إدارة أقلية.

خسر الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشركاؤه في الائتلاف، أغلبيتهم البرلمانية الشهر الماضي عندما أقال“شولتس” وزير ماليته، ورئيس الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي“كريستيان ليندنر”.

في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، يتخلف المستشار وحزبه الديمقراطي الاشتراكي عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وجاء انهيار ما يسمى بائتلاف“إشارات المرور” بعد أشهر من الخلاف حول الميزانية وتمويل احتياجات الاستثمار الضخمة في البلاد، والإنفاق الدفاعي والاجتماعي.

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