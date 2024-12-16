البرلمان الألماني يحجب الثقة عن شولتس ويمهد الطريق لانتخابات مبكرة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتجه ألمانيا نحو إجراء انتخابات
مبكرة، بعدما خسر المستشار“أولاف شولتس” تصويت الثقة في البرلمان، الإثنين، مما يضع نهاية لولاية حكومته التي اتسع الانقسام فيها بشكل ملحوظ مؤخرًا.
ودعا“شولتس” في الأساس إلى التصويت، اليوم، وكان يتوقع خسارته، لكنه رأى أن إجراء انتخابات مبكرة هو أفضل فرصة لإحياء حظوظ حزبه السياسية، وقال إن الأمر سيكون متروكًا للناخبين“لتحديد المسار السياسي للبلاد”.
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وتمهد هزيمته الطريق لحل البرلمان قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير، وتأتي بعد حوالي شهرين من انهيار حكومته المكونة من ثلاثة أحزاب، ما تركه في قيادة إدارة أقلية.
خسر الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشركاؤه في الائتلاف، أغلبيتهم البرلمانية الشهر الماضي عندما أقال“شولتس” وزير ماليته، ورئيس الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي“كريستيان ليندنر”.
في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، يتخلف المستشار وحزبه الديمقراطي الاشتراكي عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وجاء انهيار ما يسمى بائتلاف“إشارات المرور” بعد أشهر من الخلاف حول الميزانية وتمويل احتياجات الاستثمار الضخمة في البلاد، والإنفاق الدفاعي والاجتماعي.
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