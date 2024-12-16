تباين مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملات اليوم جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم الاثنين ما بين ارتفاع وتراجع، فيما استردت بعض المؤشرات جزءًا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

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ففي السعودية، قادت 10 قطاعات مؤشر“تاسى” لارتفاع بنسبة 0.31% بنهاية تعاملات اليوم، وأنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم على صعود 0.31% بمكاسب 37.20 نقطة ليصل لـ12.096.73 نقطة، في ظل الأداء الإيجابي لـ10 قطاعات بقيادة البنوك والطاقة.

وعلى صعيد أداء القطاعات، فقد ارتفع أداء 10 قطاعات، حيث جاء قطاع المرافق العامة في الصدارة بنحو 2.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، وقطاع الطاقة بنسبة 0.16%.

يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملات أمس على تراجع، حيث هبط المؤشر العام للسوق“تاسي” بنسبة 0.33% بخسارة 39.8 نقط؛ ليصل لـ12.059.53 نقطة، وبلغت قيمة التداول 3.3 مليار ريال بكمية بلغت 443 مليون سهم.

وفي سلطنة عمان، قادت أسهم الصناعة مؤشر مسقط للارتفاع في نهاية تعاملات اليوم، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط“مسقط 30” بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.14% عند مستوى 4521.1 نقطة، بتحقيق ربح 6.43 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس.

وساهم قطاع الصناعة في الأداء الإيجابي لمؤشر مسقط اليوم، وانفرد القطاع بارتفاع نسبته 0.32%، وأغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4521.10 نقطة؛ مرتفعا 6.4 نقطة وبنسبة 0.14%، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4514.66 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 5 ملايين و976 ألفا و855 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 32.3%، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 8 ملايين و829 ألفا و936 ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.327% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 27.25 مليار ريال عماني.

وفي قطر، أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم مرتفعا بواقع 40.04 نقطة أي بنسبة 0.38%؛ ليصل إلى مستوى 10578.24 نقطة، وتم خلال الجلسة تداول 119 مليونا و266 ألفا و141 سهما بقيمة 401 مليون و33 ألفا و292.792 ريال؛ نتيجة تنفيذ 14108 صفقات في جميع القطاعات..وارتفعت أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

وفي الكويت، أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 17.49 نقطة بنسبة 0.24% ليبلغ مستوى 7293.99 نقطة، وتم تداول 376 مليون سهم عبر 16646 صفقة بقيمة 75.5 مليون دينار (نحو 230.2 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 27.60 نقطة بنسة 0.35% ليبلغ مستوى 6684.44 نقطة من خلال تداول 246.17 مليون سهم عبر 9769 صفقة بقيمة 45.3 مليون دينار (نحو 138.16 مليون دولار).

وفي البحرين، أعلنت بورصة البحرين تعطيل أعمالها اليوم وغدا بمناسبة العيد الوطني للمملكة وذكرى تولي الملك لمقاليد الحكم.. وأشارت، في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أنه من المقرر استئناف العمل بعد غد الأربعاء.