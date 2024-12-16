تباين مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملات اليوم جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم الاثنين ما بين ارتفاع وتراجع، فيما استردت بعض المؤشرات جزءًا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.
وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.
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ففي السعودية، قادت 10 قطاعات مؤشر“تاسى” لارتفاع بنسبة 0.31% بنهاية تعاملات اليوم، وأنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم على صعود 0.31% بمكاسب 37.20 نقطة ليصل لـ12.096.73 نقطة، في ظل الأداء الإيجابي لـ10 قطاعات بقيادة البنوك والطاقة.
وعلى صعيد أداء القطاعات، فقد ارتفع أداء 10 قطاعات، حيث جاء قطاع المرافق العامة في الصدارة بنحو 2.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، وقطاع الطاقة بنسبة 0.16%.
يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملات أمس على تراجع، حيث هبط المؤشر العام للسوق“تاسي” بنسبة 0.33% بخسارة 39.8 نقط؛ ليصل لـ12.059.53 نقطة، وبلغت قيمة التداول 3.3 مليار ريال بكمية بلغت 443 مليون سهم.
وفي سلطنة عمان، قادت أسهم الصناعة مؤشر مسقط للارتفاع في نهاية تعاملات اليوم، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط“مسقط 30” بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.14% عند مستوى 4521.1 نقطة، بتحقيق ربح 6.43 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس.
وساهم قطاع الصناعة في الأداء الإيجابي لمؤشر مسقط اليوم، وانفرد القطاع بارتفاع نسبته 0.32%، وأغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4521.10 نقطة؛ مرتفعا 6.4 نقطة وبنسبة 0.14%، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4514.66 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 5 ملايين و976 ألفا و855 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 32.3%، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 8 ملايين و829 ألفا و936 ريالا عمانيا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.327% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 27.25 مليار ريال عماني.
وفي قطر، أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم مرتفعا بواقع 40.04 نقطة أي بنسبة 0.38%؛ ليصل إلى مستوى 10578.24 نقطة، وتم خلال الجلسة تداول 119 مليونا و266 ألفا و141 سهما بقيمة 401 مليون و33 ألفا و292.792 ريال؛ نتيجة تنفيذ 14108 صفقات في جميع القطاعات..وارتفعت أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.
وفي الكويت، أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 17.49 نقطة بنسبة 0.24% ليبلغ مستوى 7293.99 نقطة، وتم تداول 376 مليون سهم عبر 16646 صفقة بقيمة 75.5 مليون دينار (نحو 230.2 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 27.60 نقطة بنسة 0.35% ليبلغ مستوى 6684.44 نقطة من خلال تداول 246.17 مليون سهم عبر 9769 صفقة بقيمة 45.3 مليون دينار (نحو 138.16 مليون دولار).
وفي البحرين، أعلنت بورصة البحرين تعطيل أعمالها اليوم وغدا بمناسبة العيد الوطني للمملكة وذكرى تولي الملك لمقاليد الحكم.. وأشارت، في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أنه من المقرر استئناف العمل بعد غد الأربعاء.
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