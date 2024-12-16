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إرادتان ملكيتان.. الأمير علي بن نايف والسفير محمد هنداوي

12/16/2024 10:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تعيين صاحب السمو الملكي الأمير علي بن نايف المعظم، رئيساً لمجلس أمناء مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي اعتبارا من تاريخ 30/11/2024.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، المتضمن الموافقة على تسمية سعادة السفير الأردني لدى جمهورية النمسا الوزير المفوض السيد محمد سمير سالم هنداوي

ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية التشيك.

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