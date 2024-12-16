إرادتان ملكيتان.. الأمير علي بن نايف والسفير محمد هنداوي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تعيين صاحب السمو الملكي الأمير علي بن نايف المعظم، رئيساً لمجلس أمناء مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي اعتبارا من تاريخ 30/11/2024.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، المتضمن الموافقة على تسمية سعادة السفير الأردني لدى جمهورية النمسا الوزير المفوض السيد محمد سمير سالم هنداوي
ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية التشيك.
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