رسميا .. رفع الحد الأدنى للأجور في الاردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن العمل خالد البكار، الاثنين، عن ارتفاع الحد الأدنى للأجور 290دينار ، وذلك بدءا من 1 كانون الثاني 2025.

وأعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر وزارة العمل عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" عن رفع رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 الى290 دينار وتطبيقه اعتباراً من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.

وقالت اللجنة

: حرصاً على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص ،توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.

