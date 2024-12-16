رسميا .. رفع الحد الأدنى للأجور في الاردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن وزير
العمل خالد البكار، الاثنين، عن ارتفاع الحد الأدنى للأجور 290دينار ، وذلك بدءا من 1 كانون الثاني 2025.
وأعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر وزارة العمل عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" عن رفع رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 الى290 دينار وتطبيقه اعتباراً من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وقالت اللجنة
: حرصاً على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص ،توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.
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