صدور إحالة سامح الناصر إلى التقاعد في الجريدة الرسمية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدر في الجريدة الرسمية، عدد الاثنين، إحالة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح قاسم الناصر، نفسه إلى التقاعد اعتبارا من الثاني من كانون الثاني 2025.
جاء ذلك، استنادا إلى أحكام المادة (13) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959.
الناصر، أوضح في بيان سابق منسوب له، أنه أستأذن رئيس الوزراء جعفر حسان، لإحالة نفسه على التقاعد اعتبارا من نهاية العام الحالي.
وأكد أن قراره "لم يكن نتيجة لأي ضغوط أو تدخلات خارجية في عمله أو قراراته، بل هو قرار نابع من رغبته الشخصية والعائلية والتفرغ لأسرته".
وأشار إلى اعتزازه بكل من عمل بمعيتهم خلال السنوات الماضية سواء كانوا رؤساء أم زملاء، ومؤكدا على ضرورة البناء على الإنجازات نحو تحقيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في تطوير وتحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، والإصلاح السياسي.
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