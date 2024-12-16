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صدور إحالة سامح الناصر إلى التقاعد في الجريدة الرسمية

12/16/2024 10:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدر في الجريدة الرسمية، عدد الاثنين، إحالة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح قاسم الناصر، نفسه إلى التقاعد اعتبارا من الثاني من كانون الثاني 2025.

جاء ذلك، استنادا إلى أحكام المادة (13) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959.

الناصر، أوضح في بيان سابق منسوب له، أنه أستأذن رئيس الوزراء جعفر حسان، لإحالة نفسه على التقاعد اعتبارا من نهاية العام الحالي.

وأكد أن قراره "لم يكن نتيجة لأي ضغوط أو تدخلات خارجية في عمله أو قراراته، بل هو قرار نابع من رغبته الشخصية والعائلية والتفرغ لأسرته".

وأشار إلى اعتزازه بكل من عمل بمعيتهم خلال السنوات الماضية سواء كانوا رؤساء أم زملاء، ومؤكدا على ضرورة البناء على الإنجازات نحو تحقيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في تطوير وتحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، والإصلاح السياسي.

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