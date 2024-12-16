الأشغال: 33% من شوارع الأردن الرئيسية جيدة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن وزير
الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، عن مسح للشوارع بالأقمار الصناعية أظهر أن 33% من شوارع الأردن الرئيسية جيدة و50% بوضع متوسط و15% مقبولة.
وأشار أبو السمن، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، الاثنين، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العام للسنة المالية 2025، إلى أن المسح سيستخدم لتحديد أولويات الصيانة للشوارع.
وبين الوزير أبو السمن، إن الانتهاء من الطريق الصحراوي من أولويات الوازرة خلال العام المقبل 2025.
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