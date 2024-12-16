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الأشغال: 33% من شوارع الأردن الرئيسية جيدة

12/16/2024 9:20:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، عن مسح للشوارع بالأقمار الصناعية أظهر أن 33% من شوارع الأردن الرئيسية جيدة و50% بوضع متوسط و15% مقبولة.


وأشار أبو السمن، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، الاثنين، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العام للسنة المالية 2025، إلى أن المسح سيستخدم لتحديد أولويات الصيانة للشوارع.


وبين الوزير أبو السمن، إن الانتهاء من الطريق الصحراوي من أولويات الوازرة خلال العام المقبل 2025.

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