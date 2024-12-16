جمعية ملتمين عالخير تطلق مبادرة دفء القلوب في بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN - أطلقت جمعية "ملتمين عالخير"، اليوم الاثنين، في بيت لحم، مبادرة "دفء القلوب" لمساعدة الأسر المحتاجة.
وقال محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا "نفتخر ونعتز بجمعية "ملتمين عالخير" لدورها الريادي الإنساني في تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة، إذ سطّرت خلال سنوات عملها أسمى معاني الإنسانية، وكانت تتلمس دوما هم المجتمع المحلي وتقف إلى جانبه، واستطاعت أن تعزز صموده وثباته على أرضه".
بدوره، أكد وكيل وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية طه الإيراني أن "الوزارة تقف دوما إلى جانب الجمعيات الخيرية الحريصة على تقديم العون والمساعدة، وما تقدمه مختلف الجمعيات دليل واضح على لحمة مجتمعنا المحلي، وهذا يشكل نموذجا للعمل الاجتماعي في ظل التواصل المستمر بين جميع الجهات".
وأشار الإيراني إلى أن الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية أدرجت على السجل الوطني للمساعدات ذوي الإعاقة، إذ قدمت 31 مليون شيقل كمساعدة لهم.
من جهته، قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا: "ما أجمل هذا اللقاء وشعاره ملتمين عالخير، الذي يُعتبر بارقة أمل في هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا المناضل أمام حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة، واستهداف الضفة الغربية والتآمر على القدس، وعليه وجب علينا جميعا دون استثناء أن نكون معا ملتمين عالخير دوما".
وأضاف حنا: "نحن اليوم نُذكّر العالم بأن هناك شعبا يُذبح أمام أعينكم، وهو يستعد لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة. ورغم اضطهاد المحتل ستبقى فلسطين أرض الميلاد تنير النور ليبيد الظلام من أجل إحلال السلام والعدالة".
من جانبه، استعرض رئيس جمعية ملتمين عالخير محمد العموري مسيرة الجمعية الممتدة منذ عشر سنوات، وما قدمته من مساعدات من بناء المنازل وترميمها، وكفالة الأيتام والأسر التي يصل عددها شهريا إلى 1250.
وأشار إلى أن الجمعية قدمت مساعدات منذ بداية العدوان على قطاع غزة وحتى الآن بقيمة 9 ملايين شيقل، بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
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