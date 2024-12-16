جمعية ملتمين عالخير تطلق مبادرة دفء القلوب في بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN - أطلقت جمعية "ملتمين عالخير"، اليوم الاثنين، في بيت لحم، مبادرة "دفء القلوب" لمساعدة الأسر المحتاجة.

وقال محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا "نفتخر ونعتز بجمعية "ملتمين عالخير" لدورها الريادي الإنساني في تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة، إذ سطّرت خلال سنوات عملها أسمى معاني الإنسانية، وكانت تتلمس دوما هم المجتمع المحلي وتقف إلى جانبه، واستطاعت أن تعزز صموده وثباته على أرضه".

بدوره، أكد وكيل وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية طه الإيراني أن "الوزارة تقف دوما إلى جانب الجمعيات الخيرية الحريصة على تقديم العون والمساعدة، وما تقدمه مختلف الجمعيات دليل واضح على لحمة مجتمعنا المحلي، وهذا يشكل نموذجا للعمل الاجتماعي في ظل التواصل المستمر بين جميع الجهات".

وأشار الإيراني إلى أن الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية أدرجت على السجل الوطني للمساعدات ذوي الإعاقة، إذ قدمت 31 مليون شيقل كمساعدة لهم.

من جهته، قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا: "ما أجمل هذا اللقاء وشعاره ملتمين عالخير، الذي يُعتبر بارقة أمل في هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا المناضل أمام حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة، واستهداف الضفة الغربية والتآمر على القدس، وعليه وجب علينا جميعا دون استثناء أن نكون معا ملتمين عالخير دوما".

وأضاف حنا: "نحن اليوم نُذكّر العالم بأن هناك شعبا يُذبح أمام أعينكم، وهو يستعد لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة. ورغم اضطهاد المحتل ستبقى فلسطين أرض الميلاد تنير النور ليبيد الظلام من أجل إحلال السلام والعدالة".

من جانبه، استعرض رئيس جمعية ملتمين عالخير محمد العموري مسيرة الجمعية الممتدة منذ عشر سنوات، وما قدمته من مساعدات من بناء المنازل وترميمها، وكفالة الأيتام والأسر التي يصل عددها شهريا إلى 1250.

وأشار إلى أن الجمعية قدمت مساعدات منذ بداية العدوان على قطاع غزة وحتى الآن بقيمة 9 ملايين شيقل، بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.