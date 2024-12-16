رام الله: مؤتمر فلسطين 2025: إلى أين؟ يناقش تحديات الوضع السياسي الفلسطيني

MENAFN - Palestine News ) رام الله -ناقش مشاركون، في المؤتمر السنوي الرابع الذي نظمه معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، تطورات المشهد الفلسطيني، وتحديات الوضع السياسي الراهن في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وأكد المشاركون في المؤتمر، الذي حمل عنوان "فلسطين 2025: إلى أين؟"، بحضور قيادات وأكاديميين وخبراء ودبلوماسيين، استثنائية العام المقبل على مستقبل فلسطين في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وقال المدير العام للمعهد حابس الشروف، "يُعقد المؤتمر في وقت حرج تتعاظم فيه التحديات الوطنية والإقليمية، ما يستدعي تكثيف الجهود لرسم إستراتيجيات تحقق تطلعات شعبنا الفلسطيني إلى الحرية والاستقلال".

وأضاف: نهدف من خلال المؤتمر إلى بحث الكينونة الفلسطينية وتجسيد الدولة، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية التي تواجه فلسطين، مع التركيز على الأبعاد السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، التي تشكل ملامح المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم رفد صانع القرار الفلسطيني بالتوصيات التي ستخرج عن المؤتمر، وذلك للبناء عليها في تمكين شعبنا من البقاء على أرضه، وتحقيق أهدافه السياسية المتمثلة في إقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس.

من جانبه، قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول: إن إجابة "فلسطين 2025 إلى اين"؟ تتطلب نقاشا واسعا للتغيرات الطارئة دوليا وإقليميا وعربيا وفلسطينيا، موضحا أن الاحتلال يشن حربا غير مسبوقة على أهلنا في قطاع غزة، وهي حرب ضد كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، تهدف إلى تغيير كل شيء في القدس، وتهجير المواطنين.

وتابع: حرب الإبادة الحقيقية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني كانت منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية، أي

ما قبل 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما رافقها من اجتياحات، واعتداءات المستعمرين وتسليحهم.

وأكد موقف فلسطين الواضح في اتخاذ أي خطوة من شأنها وقف إطلاق النار، وعمليات القتل والتجويع بحق أبناء شعبنا، مشددا على ضرورة تعزيز صمود شعبنا ووحدته، للتصدي للعدوان، ومواجهة حكومة الاحتلال وإجراءاتها المتطرفة.

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن عنوان المؤتمر هو الأكثر التباسا عن الأعوام السابقة، والذي يشهد تغييرا على مستوى العالم، ومنها: فوز ترمب، والتغيير في سوريا، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه فلسطين، ومنها قرار الاحتلال بحسم الصراع، وأن لا حل للدولتين، الذي تم الاتفاق عليه دوليا، وتفعيل خطة الضم للأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى خطورة الوضع الداخلي الفلسطيني، المتمثل في خطر الانقسام الذي يُفشل أي جهد لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعا حركة "حماس" إلى قراءة الواقع، ومراجعة مواقفها وسياستها، وعدم التمسك بحكم ما تبقّى من قطاع غزة، وأن تعلن إنهاء الانقسام وإعادة حكم القطاع إلى السلطة، وأن تعيد النظر في برنامجها السياسي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، والالتزام ببرنامج منظمة التحرير، والمقاومة الشعبية السلمية.

وطالب حماس بضرورة أن تترك ملف المفاوضات لتديره منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ولفت إلى ضرورة إجراء مراجعة نقدية شاملة لأوضاع منظمة التحرير، وأن يُعقد المجلس المركزي الفلسطيني لصياغة برنامج وطني، وتعزيز شراكتنا السياسية، في إطار منظمة التحرير.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن الاحتلال الإسرائيلي هدف منذ اليوم الأول إلى تهجير أبناء شعبنا، وشن حرب الإبادة على قطاع غزة، بالإضافة إلى الحرب الشاملة في الضفة بما فيها القدس، والاستيلاء على أراضي المواطنين.

وأوضح، أن حرب الاحتلال على شعبنا تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، من أجل عودة الاحتلال وتكريسه على كامل الأراضي الفلسطينية، وأن أجندته عمدت إلى منع عمل "الأونروا"، والتضييق عليها، والاستيلاء على مقرها في الشيخ جراح في القدس، بهدف تقويض حق عودة اللاجئين.

وشدد على موقف فلسطين الثابت في تعزيز صمود المواطنين على أرضهم، ورفض تهجيرهم، وضرورة تضافر الجهود لوقف حرب الإبادة، وحماية أبناء شعبنا من عمليات القتل والتدمير والتجويع، والسعي بجدية إلى عملية سياسية تكفل حقنا في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا أبو يوسف إلى ضرورة العمل على مواجهة السياسات والعدوان الإسرائيلي، من خلال أن تتكلل جهود

الوحدة الوطنية بالنجاح، وأن تتضافر الجهود العربية والإسلامية لوقف الحرب العدوانية والإجرامية على شعبنا.

وأكد أن منظمة التحرير وذراعها المتمثلة في السلطة الوطنية هي المسؤولة عن الأراضي الفلسطينية.

ويناقش المؤتمر على مدار فعالياته لمدة ثلاثة أيام، الكينونة الفلسطينية واقع وآفاق، ومواجهة مخططات حكومة اليمين الإسرائيلية لمستقبل القضية الفلسطينية، والمسار القانوني الدولي لتجسيد الدولة واقعيا، والمسار الدبلوماسي وكيفية استثمار الإنجازات الدبلوماسية والتضامن الشعبي في تجسيد حق تقرير المصير، والمسار الاقتصادي والتنموي، والإعلام والإنتاج المعرفي/ حرب الروايات، والمقاومة الشعبية السلمية.