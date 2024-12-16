خمس طرق تعزّز فورد تيريتوري من خلالها رحلاتك اليومية

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، المملكة العربية السعودية، 16 ديسمبر 2024: مواجهة زحمة المرور أثناء القيادة إلى مكان العمل تعتبر أمراً شاقاً، وخصوصاً عندما يبلغ معدّل المسافة التي نقطعها يومياً في دول الشرق الأوسط نحو 32 كيلومتراً، أي 11680 كيلومتراً في السنة. لكن ماذا لو كانت سيارتك قادرة على تحويل الوقت الذي تقضيه وسط زحمة المرور إلى تجربة ممتعة؟
فورد تيريتوري تقدّم لك هذه الميزة تماماً، ومن خلال تجهيزات مصمّمة لتحسين رفاهية رحلتك اليوميّة وجعلها تجربة تتطلع قُدُماً إليها.
القيادة المتكيّفة وفق أربعة أوضاع
سواء كنت تقود على الطريق السريع أو على طريق رملي، توفّر لك فورد تيريتوري أربعة أوضاع قيادة تناسب احتياجاتك المختلفة. فالوضع العادي يقدّم تجربة قيادة متوازنة ومثالية للاستخدام اليومي، بينما يعمل الوضع الاقتصادي على تحسين كفاءة استهلاك الوقود للقيادة على الطرق السريعة من خلال تغيير التروس في وقت أبكر وتخفيف استجابة دواسة الوقود.
ويوفّر الوضع الرياضي استجابة دواسة وقود أكثر قوة وتوجيهاً ديناميكياً لتجربة أكثر جاذبية. وعند الخروج عن الطريق الاسفلتي، يعمل الوضع الجبلي على تحسين استجابة الدواسة لتحسين التحكم والاستقرار على التضاريس غير المستوية، مثل الرمال أو الحصى السائبة أو الطين. وعند القيادة على الطريق السريع، تعمل تقنية مثبت السرعة المتكيّف على ضبط سرعتك تلقائياً والحفاظ على مسافة آمنة من السيارة التي أمامك.
التكامل السلس مع هاتفك الذكي
مع إمكانية الاتصال عبر كل من Apple CarPlay وAndroid Auto2 ، أصبح تشغيل الموسيقى أو استخدام نظام الملاحة في فورد تيريتوري أمرا سهلاً. وتعكس هاتان المنصتان وظائف هاتفك الذكي وتطبيقاته على شاشة نظام المعلومات والترفيه في تيريتوري، ما يوفر تجربة أكثر سهولة في الاستخدام.
وتظهر الأبحاث أنه بالمقارنة مع نظام المعلومات والترفيه المدمج داخل السيارة، بات السائقون الذين يستخدمونApple CarPlay وAndroid Auto أسرع إجراءً للمكالمات بنسبة 24% (5 ثوانٍ) وأسرع بنسبة 31% (15 ثانية) عند برمجة الملاحة بالمقارنة مع أنظمة المعلومات والترفيه التقليدية داخل السيارة. وهذه الكفاءة توازي وقتاً أقل في التفاعل مع الشاشات والتالي والحدّ من تشتيت انتباه السائق. ويضمن استخدام تطبيقات الملاحة عبر الأقمار الصناعية على شاشة السيارة اتجاهات دقيقة وفورية وتحديثات لحركة المرور من دون الحاجة إلى النظر إلى هاتفك. فمن خلال دمج هذه الأنظمة، تجمع تيريتوري بين التكنولوجيا المتطورة والراحة لتعزيز تجربة القيادة والسلامة على الطريق.
الإضاءة الذكية
إذا أمعنت النظر في المصابيح الأمامية والخلفية لسيارة تيريتوري، سترى مؤشراً على السيارات عالية الأداء الشهيرة من فورد. وقد كشف موريزيو توكو، كبير مصممي الاستوديو في مجموعة الأسواق الدولية لدى فورد، أنّ تصميم مصابيح "ليد" الأمامية والخلفية ثلاثية القضبان يمنح تيريتوري مظهراً أكثر تركيزاً وهجوميّة، سواء كانت تسير باتجاهك أو بعيداً عنك.
وأضاف: "هدفنا من تصميم تيريتوري كان إنشاء شكل مهيمن يتحرّك للأمام ويعبّر عن الطاقة والقوة. أمّا الرسومات الأمامية البارزة وكاملة العرض والوقفة الجريئة فتجتمعان لمنح سياراتنا حضوراً واثقاً، في حين أنّ المصابيح الأمامية والخلفية ثلاثية القضبان هي مؤشر واضح على سيارات الأداء العالي الشهيرة من فورد، وتضيف بعض القوة إلى واجهة السيارة."
وتشير الأبحاث كذلك إلى أنّ معظم السائقين يستخدمون شعاع الضوء العالي معظم الوقت فقط من أجل أقصى قدر من الأمان. وأحد الأسباب الرئيسية المذكورة هو عدم الرغبة في إبهار مستخدمي الطريق الآخرين. وبفضل التحكّم الذكي في الضوء العالي، تزيل تيريتوري عناء خفض شعاع الضوء العالي لتجنب إبهار السائقين الآخرين.
ويستخدم النظام الموجود في طراز تيريتوري تايتينيوم كاميرا السيارة الأمامية التي توجد في الزجاج الأمامي بالقرب من مرآة الرؤية الخلفية، وهي الكاميرا نفسها المستخدمة في نظام الأمان النشط. وتتّجه الكاميرا إلى أسفل الطريق، وعندما تكتشف المصابيح الأمامية أو الخلفية لمركبة أخرى، فإنها تقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل الشعاع العالي. وقد تم تصميم النظام لضبط شدة الإضاءة تدريجاً بدلاً من إيقاف تشغيلها على الفور، ما يساعد عيون السائق على التكيّف بشكل أسرع مع جودة الضوء المتغيرة.
وتتميّز إضاءة "ليد" الأمامية الكاملة بخمسة مصابيح منخفضة الشعاع مع أربعة مصابيح إضافية يجري تشغيلها عند تنشيط الشعاع العالي، ما يطيل مدى الإضاءة من 105 أمتار إلى 217 متراً. وإضافة إلى التحكم الذكي في الارتفاع، تم تجهيز بعض متغيرات تيريتوري بمصابيح انعطاف ثابتة تتضمن ضوءاً إضافياً في مصباح الضباب، الأمر الذي يؤدّي إلى إضاءة جانب الطريق لمنحك رؤية محسّنة أثناء الانعطاف.
وقال توكو: "القيادة في الليل أمر خطير، ونحن نعلم هذا، لذلك من المهم أن يتمكن السائقون من الحصول على أقصى قدر من الإضاءة على الطريق عندما يحتاجون إليها. وبفضل التحكم الذكي العالي، تضمن تيريتوري للسائقين القدرة على رؤية المزيد من الطريق عندما يحتاجون إلى ذلك من دون مواجهة الخوف من إبهار مستخدمي الطريق الآخرين."
"عيون" إضافية على الطريق
التنقل وسط حركة المرور وتغيير المسار خلال ساعات الذروة قد يكون أمراً مرهقاً للأعصاب، ولكن ليس عندما تكون لديك الميزات المناسبة لمساعدتك. فالسائقون الذين يقومون بتغييرات مفاجئة في المسارات من دون التحقق هم أكثر عرضة بنسبة 2.53 مرّة للتورط في حوادث مرورية، وهذا هو السبب في أنّ مجموعة تقنيات مساعدة السائق في تيريتوري تشبه وجود مجموعة إضافية من "العيون" على الطريق. فنظام التحذير من الخروج على المسار ينّبهك إذا انحرفت السيارة عن مسارها عن غير قصد، ما يساعد على منع الاصطدامات الناجمة عن عدم التركيز أو التعب. وعبر توفير تحذيرات في الوقت المناسب، فإنّه يشجّعك على تصحيح نسبة التوجيه وتجنّب الاصطدام المحتمل. ويعمل نظام المساعدة على الالتزام بالمسار مع نظام التحذير من الخروج عن المسار. ويطبّق هذا النظام مساعدة التوجيه بلطف للحفاظ على السيارة في منتصف مسارها. وهذا يقلّل الجهد المبذول في تصحيح التوجيه المستمر ويضمن سلاسة التنقل في المسارات. وقد يكون تغيير الحارات محفوفاً بالمخاطر عندما تكون الرؤية محدودة، وخاصة أثناء ذروة الحركة المرورية. ويراقب نظام المعلومات الخاص بالكشف عن النقاط العمياء المساحة التي لا تستطيع رؤيتها وينبّهك إلى السيارات في المسارات المجاورة، ما يجعل تغييرها أكثر أماناً.
إضاءة متوازنة من أشعّة الشمس
ثمة متعة خاصة للسماح بالضوء الطبيعي بالدخول إلى مقصورة السيارة. وفتحة السقف البانورامية في تيريتوري، المصمّمة بذكاء للانزلاق للخلف فوق اللوحة الخلفية بدلاً من تحتها، تعمل على تحويل سيارتك الرياضية متعددة الاستخدامات إلى تجربة قريبة من قيادة السيارات المكشوفة. وهذا التصميم المبتكر يؤدّي إلى زيادة مساحة الرأس لكل من الركاب الأماميين والخلفيين، ما يضمن حصول الجميع على القليل من أشعة الشمس. ويمكن للسائق بالتالي أن يغمر المقصورة بالضوء الطبيعي ويستمتع بإحساس الرحابة أثناء توجهه نحو المكان المقصود.
وتحوّل فورد تيريتوري روتين القيادة اليومي إلى تجربة أكثر متعة وأقل إجهاداً. ومع المزايا المصمّمة لتقليل التحدّيات التي يفرضها التنقل الحديث، فإنها تعطي الأولوية للسلامة والراحة والرفاهية. وتسهم تقنيات مساعدة السائق المتقدّمة في تقليل المخاطر وتحسين ثقة القيادة على الطريق، بينما يعمل التكامل السلس للهواتف الذكية على إبقائك على اتصال ويقلل من عوامل تشتيت الانتباه. وتضمن الأنظمة الذكية، بما فيها الإضاءة الذكية وأدوات التحكّم في الأمان المتكيّفة، أن يكون التحكّم بالقيادة لك دائماً، سواء كنت تتنقل وسط حركة المرور أو تقود سيارتك ليلاً. ويعزّز التصميم المدروس لسيارة تيريتوري الراحة والرفاهية، ويحوّل ساعات الازدحام المروري الطويلة إلى رحلة أكثر استرخاءً. ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا والعملانية، تعيد تيريتوري تعريف معنى التنقّل، ما يجعل كل رحلة فيها أكثر سلاسة وأماناً ومتعة.
وتتطلّعاً نحو المستقبل، تلتزم فورد بتزويد تشكيلة تيريتوري بمزيد من الطرق التي ستحسّن بها هذه السيارة القيادة اليومية عبر إصدار هجين من المتوقع إطلاقه في 2025، ما يوفر للسائقين خياراً صديقاً للبيئة من دون المساومة على الأداء أو الأناقة.
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