مصادر طبية: شهداء وجرحى أمام مشفى“كمال عدوان” لا نستطيع إنقاذهم

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN -تحدثت مصادر طبية في“مستشفى كمال عدوان” شمال قطاع غزة، الاثنين، عن وجود شهداء وجرحى فلسطينيين أمام بوابة المشفى جراء إسرائيلي مستمر منذ أيام.

وأوضحت المصادر أن الوضع في المستشفى بمدينة بيت لاهيا“كارثي ومزري”، وأن الطواقم الطبية لا تستطيع سحب الجرحى والشهداء من أمام بوابة المستشفى وإدخالهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأشارت إلى وقوع“أضرار جسيمة” بمرافق المستشفى نتيجة تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي روبوتات متفجرة قرب المشفى.

وقالت المصادر إن طائرات“كواد كابتر” المسيّرة“لا تكاد تفارق المكان”.

وأضافت:“نحن على أعتاب كارثة أخرى وهي نفاد الطحين، إضافة لعدم إدخال مساعدات كافية سواء طبية أو غذائية”.

وأوضحت المصادر أن الآليات العسكرية الإسرائيلية“باتت قريبة جدا، وتطلق قذائف ونيران على بوابة المستشفى والشارع العام وتمنع الحركة حتى بوابته”.

والأحد، قال مدير المستشفى حسام أبو صفية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المشفى ومحيطها بطائرات مسيرة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين والكوادر الطبية، وتسبب بأضرار في مولدات الكهرباء وخزانات المياه ومحطة الأكسجين.

وقال في تصريحات صحافية إن هناك“جثامين شهداء عند بوابة المستشفى، لكن لا أحد قادر على سحبها خشية من الاستهداف”.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي،

شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.