الاحتلال يهدم دفيئات زراعية في سهل دير الغصون شمال طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN -
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، دفيئات زراعية في سهل دير الغصون – عتيل شمال محافظة طولكرم.
وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بأن الدفيئات الزراعية المهدومة تعود للمزارعين محمد أبو شعيرة، وفادي العتيلي، وكلاهما من بلدة
عتيل، ويوسف الحمد من دير الغصون، حيث يملكون 15 دونما في تلك المنطقة.
وقال المزارع عتيلي لـ"وفا"، إنهم تفاجأوا صباح اليوم بجرافات الاحتلال بحماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال وهي تهدم الدفيئات الزراعية المقامة على أرضه، والمزروعة بالخضراوات، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال منعوه من الاقتراب من المكان تحت تهديد السلاح، وأجبروه على مغادرته بالقوة.
وأضاف، أن الاحتلال سلّمه مع عشرات المزارعين من عتيل ودير الغصون إخطارات في شهر أيلول الماضي بوقف بناء البيوت البلاستيكية، وترخيص القائم منها، وتحديدا في هذه المنطقة التي تقع في حوض رقم 8654، والمزروعة بالخضراوات، وتعود لما يقارب 30 مزارعا.
وأوضح أن أرضه تبعد عن جدار الفصل والتوسع العنصري مسافة 275 مترا.
بدوره، قال المدير العام للإغاثة الزراعية في محافظات الشمال عاهد زنابيط لـ"وفا"، إن الاحتلال لم يعطِ متسعا من الوقت لإجراءات الاعتراض، أو حتى تقديم تراخيص للدفيئات الزراعية، إذ يتعمد التضييق على المزارع، بهدف إجباره على ترك أرضه، بحجة عدم الترخيص، وتنفيذ مخططاته في إقامة منطقة عازلة.
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