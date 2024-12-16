الاحتلال يهدم دفيئات زراعية في سهل دير الغصون شمال طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN -هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، دفيئات زراعية في سهل دير الغصون – عتيل شمال محافظة طولكرم.

وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بأن الدفيئات الزراعية المهدومة تعود للمزارعين محمد أبو شعيرة، وفادي العتيلي، وكلاهما من بلدة

عتيل، ويوسف الحمد من دير الغصون، حيث يملكون 15 دونما في تلك المنطقة.

وقال المزارع عتيلي لـ"وفا"، إنهم تفاجأوا صباح اليوم بجرافات الاحتلال بحماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال وهي تهدم الدفيئات الزراعية المقامة على أرضه، والمزروعة بالخضراوات، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال منعوه من الاقتراب من المكان تحت تهديد السلاح، وأجبروه على مغادرته بالقوة.

وأضاف، أن الاحتلال سلّمه مع عشرات المزارعين من عتيل ودير الغصون إخطارات في شهر أيلول الماضي بوقف بناء البيوت البلاستيكية، وترخيص القائم منها، وتحديدا في هذه المنطقة التي تقع في حوض رقم 8654، والمزروعة بالخضراوات، وتعود لما يقارب 30 مزارعا.

وأوضح أن أرضه تبعد عن جدار الفصل والتوسع العنصري مسافة 275 مترا.

بدوره، قال المدير العام للإغاثة الزراعية في محافظات الشمال عاهد زنابيط لـ"وفا"، إن الاحتلال لم يعطِ متسعا من الوقت لإجراءات الاعتراض، أو حتى تقديم تراخيص للدفيئات الزراعية، إذ يتعمد التضييق على المزارع، بهدف إجباره على ترك أرضه، بحجة عدم الترخيص، وتنفيذ مخططاته في إقامة منطقة عازلة.

