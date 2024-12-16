الامانة : المباشرة بإنشاء اول مركز لبنوك التدوير في تلاع العلي

MENAFN - Khaberni) خبرني - رعى امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم الاحد ، بحضور البيئة الدكتور معاوية الردايدة ، ونائب مدير الوكالةالأمريكية للتنمية الدولية كرستوفر ستيل ، حفل إنشاء اول مركز لبنوك التدوير في منطقة تلاع العلي ضمن مشروع إعادة التدوير في الاردن الممول من الوكالة الأمريكية .

وقال الشواربة " ان انشاء اول مركز لبنوك التدوير في منطقة تجارية

وسكنية في عمان يعتبر من الحلول الجديدة والمبتكرة التي تعزز إعادة تدوير النفايات وتغير من ثقافة المجتمع في التعامل مع النفايات وتقدم فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية نحو الوصول الى مدينة خضراء ومرنة ؛ وهو ما تسعى إليه الامانة ضمن اطارها الاستراتيجي في التعامل مع النفايات الصلبة " .

واكد على اهمية التعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة البيئة ; لتنفيذ مشروع بنوك التدوير واثره في تقليل كمية النفايات الواردة الى مكب الغباوي ، اضافة الى زيادة مشاركة القطاع التجاري والمجتمع في جهود وانشطة التدوير مما يمهد الطريق لمستقبل اكثر استدامة لمدينة عمان .





وتعد بنوك التدوير جزء من الجهود الاوسع التي تبذلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID) لتبني ممارسات إعادة التدوير وإشراك القطاع الخاص لتحقيق الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في الأردن ومساندة لجهود الامانة في تنفيذ الإطار الاستراتيجي الذي تبنته منذ العام 2022 لإدارة النفايات الصلبة الواردة من القطاع التجاري.



وبنوك التدوير هي مراكز يتم إنشاؤها في مواقع خاصة ومحددة ضمن المدينة كالتجمعات التجارية والسكنية ، لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير ذات القيمة السوقية ، وفقا لآلية تقدم حوافز على شكل نقاط او الشراء المباشر من مختلف منتجي النفايات ضمن نطاق المدينة لفرزها بدل من جمعها بشكل مختلط لتنتهي بطمرها في المكبات

.

وتبلغ مساحة المركز الذي سيقام في منطقة تلاع العلي 3000 متر مربع ويتوقع مباشرة العمل به منتصف العام المقبل ، وهو مركز مصمم لتلبية أفضل الممارسات الدولية في إعادة تدوير النفايات التجارية ، من خلال استقبال المواد القابلة لإعادة التدوير المفصولة من المصدر مثل البلاستيك والورق والمعادن والكرتون .

وكانت الامانة قد أطلقت في وقت سابق من العام الجاري حملة توعوية في منطقة تلاع العلي لترسيخ فكرة الفرز من المصدر تمهيدا لاطلاق مشروع بنوك التدوير وضمان نجاحه .

