الامانة : المباشرة بإنشاء اول مركز لبنوك التدوير في تلاع العلي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - رعى امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم الاحد ، بحضور وزير
البيئة الدكتور معاوية الردايدة ، ونائب مدير الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية كرستوفر ستيل ، حفل إنشاء اول مركز لبنوك التدوير في منطقة تلاع العلي ضمن مشروع إعادة التدوير في الاردن الممول من الوكالة الأمريكية .
وقال الشواربة " ان انشاء اول مركز لبنوك التدوير في منطقة تجارية
وسكنية في عمان يعتبر من الحلول الجديدة والمبتكرة التي تعزز إعادة تدوير النفايات وتغير من ثقافة المجتمع في التعامل مع النفايات وتقدم فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية نحو الوصول الى مدينة خضراء ومرنة ؛ وهو ما تسعى إليه الامانة ضمن اطارها الاستراتيجي في التعامل مع النفايات الصلبة " .
واكد على اهمية التعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة البيئة ; لتنفيذ مشروع بنوك التدوير واثره في تقليل كمية النفايات الواردة الى مكب الغباوي ، اضافة الى زيادة مشاركة القطاع التجاري والمجتمع في جهود وانشطة التدوير مما يمهد الطريق لمستقبل اكثر استدامة لمدينة عمان .
وتعد بنوك التدوير جزء من الجهود الاوسع التي تبذلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID) لتبني ممارسات إعادة التدوير وإشراك القطاع الخاص لتحقيق الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في الأردن ومساندة لجهود الامانة في تنفيذ الإطار الاستراتيجي الذي تبنته منذ العام 2022 لإدارة النفايات الصلبة الواردة من القطاع التجاري.
وبنوك التدوير هي مراكز يتم إنشاؤها في مواقع خاصة ومحددة ضمن المدينة كالتجمعات التجارية والسكنية ، لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير ذات القيمة السوقية ، وفقا لآلية تقدم حوافز على شكل نقاط او الشراء المباشر من مختلف منتجي النفايات ضمن نطاق المدينة لفرزها بدل من جمعها بشكل مختلط لتنتهي بطمرها في المكبات
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وتبلغ مساحة المركز الذي سيقام في منطقة تلاع العلي 3000 متر مربع ويتوقع مباشرة العمل به منتصف العام المقبل ، وهو مركز مصمم لتلبية أفضل الممارسات الدولية في إعادة تدوير النفايات التجارية ، من خلال استقبال المواد القابلة لإعادة التدوير المفصولة من المصدر مثل البلاستيك والورق والمعادن والكرتون .
وكانت الامانة قد أطلقت في وقت سابق من العام الجاري حملة توعوية في منطقة تلاع العلي لترسيخ فكرة الفرز من المصدر تمهيدا لاطلاق مشروع بنوك التدوير وضمان نجاحه .
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