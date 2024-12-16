للعام الرابع على التوالي، نور الرياض 2024 يحصد لقبين عالميين من“غينيس”

(MENAFN
- Asdaf News)
واصل احتفال نور الرياض 2024، تحقيق المزيد من الإنجازات، محققًا لقبين جديدين من غينيس للأرقام القياسيةTM للعام الرابع على التوالي، ليضاف إلى سجله الحافل بالنجاحات.
جاء ذلك خلال الحفل الحصري الذي أُقيم في مركز الملك عبد العزيز التاريخي لتوزيع ألقاب غينيس للأرقام القياسيةTM، حيث حقق العمل الفني“القوة العليا” للفنان العالمي كريس ليفين لقبًا عالميًا من“غينيس” كـ “أطول مسافة وصل إليها شعاع ليزر في عرض ليزر”. استخدم العمل شعاعًا بقدرة 1 كيلو واط، انطلق من قمة برج الفيصلية على ارتفاع 267 مترًا، ممتدًا في أربعة اتجاهات في الرياض، وحاملًا رسالة مشفرة بلغة مورس تتضمن كلمة“سلام” باللغة العربية، تعبيرًا عن التغيير الإيجابي والأمل.
كما حقق العمل الفني“الهرم الخامس” للفنان السعودي راشد الشعشي لقبًا عالميًا من“غينيس كـ “أكبر عمل فني مُضاء على شكل هرم مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير” . يتسم العمل بهيكل ضخم يبلغ ارتفاعه 28 مترًا، مصنوعًا من منصات الشحن البتروكيميائية والمواد المستدامة، ويتوسطه ممرًا مضاءً بلون الفوشي، في تجسيد فني يعكس تحول مدينة الرياض والتزامها الراسخ بالاستدامة والابتكار.
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