للعام الرابع على التوالي، نور الرياض 2024 يحصد لقبين عالميين من“غينيس”

MENAFN - Asdaf News) واصل احتفال نور الرياض 2024، تحقيق المزيد من الإنجازات، محققًا لقبين جديدين من غينيس للأرقام القياسيةTM للعام الرابع على التوالي، ليضاف إلى سجله الحافل بالنجاحات.

جاء ذلك خلال الحفل الحصري الذي أُقيم في مركز الملك عبد العزيز التاريخي لتوزيع ألقاب غينيس للأرقام القياسيةTM، حيث حقق العمل الفني“القوة العليا” للفنان العالمي كريس ليفين لقبًا عالميًا من“غينيس” كـ “أطول مسافة وصل إليها شعاع ليزر في عرض ليزر”. استخدم العمل شعاعًا بقدرة 1 كيلو واط، انطلق من قمة برج الفيصلية على ارتفاع 267 مترًا، ممتدًا في أربعة اتجاهات في الرياض، وحاملًا رسالة مشفرة بلغة مورس تتضمن كلمة“سلام” باللغة العربية، تعبيرًا عن التغيير الإيجابي والأمل.

كما حقق العمل الفني“الهرم الخامس” للفنان السعودي راشد الشعشي لقبًا عالميًا من“غينيس كـ “أكبر عمل فني مُضاء على شكل هرم مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير” . يتسم العمل بهيكل ضخم يبلغ ارتفاعه 28 مترًا، مصنوعًا من منصات الشحن البتروكيميائية والمواد المستدامة، ويتوسطه ممرًا مضاءً بلون الفوشي، في تجسيد فني يعكس تحول مدينة الرياض والتزامها الراسخ بالاستدامة والابتكار.