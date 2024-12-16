مجموعة أباريل تفوز بـسبع جوائز مرموقة خلال منتدى التجزئة السعودي

(MENAFN
- Asdaf News)
شهد منتدى التجزئة السعودي 2024 العديد من الحوارات التحويلية المتعلقة بمشهد التجزئة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد جمع الحدث أبرز قادة مجال التجزئة، والمبتكرين، والصناع التغيير.
وخلال هذه المناسبة المحورية، حصلت مجموعة أباريل على سبع جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز“ريتيل مي” 2024. وتؤكد هذه الجوائز على الجهود الحثيثة التي تبذلها مجموعة أباريل لتحقيق الامتياز، والابتكار، والتزامها تجاه عملائها وشركائها، مما يعزز مكانتها الريادية في مشهد التجزئة العالمي. هذا التكريم يسلط الضوء على انجازاتها في مجالات الاستدامة، والتقدم التكنولوجي، وحملات التسويق، مما يعكس رؤيتها لإلهام وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.
الجوائز:
مجموعة أباريل – بائع التجزئة المسؤول الأكثر إبهارًا لهذا العام
مجموعة أباريل – بائع التجزئة الأكثر إبهارًا لهذا العام في دمج الأنظمة التكنولوجية الناشئة
أثليتسكو – بائع التجزئة الأكثر إبهارًا لهذا العام
ريتوالز – حملة العلامة التجارية الأكثر إبهارًا لهذا العام في مجال الصحة والجمال
ديون لندن – حملة العلامة التجارية الأكثر إبهارًا لهذا العام
ألو بيروت – حملة العلامة التجارية الأكثر إبهارًا لهذا العام
يشكل منتدى التجزئة السعودي منصة ديناميكية لمجتمع التجزئة لتبادل الأفكار، ومواجهة التحديات، واستكشاف الحلول المبتكرة. وبشكل يتوافق مع رؤية 2030، يهتم المنتدى بتمكين شركات التجزئة المحلية وتطبيق الاستراتيجيات العالمية، مما يجعل منه منصة محورية لتحقيق التحول في مشهد التجزئة في المملكة العربية السعودية.
شمل منتدى التجزئة السعودي 2024 عدداً مشاركة السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل، والسيد هشام الميكاوي، الرئيس التنفيذي لعلامة تيم هورتنز الشرق الأوسط، حيث قاما بمشاركة آرائهم وأفكارهم الريادية بشكل فعال. حيث ركز السيد نيراج تيكشينداني على الالتزام المتواصل لمجموعة أباريل نحو الابتكار ورؤيتها لإعادة تعريف مستقبل التجزئة في المنطقة.
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