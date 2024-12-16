مجموعة أباريل تفوز بـسبع جوائز مرموقة خلال منتدى التجزئة السعودي

MENAFN - Asdaf News) شهد منتدى التجزئة السعودي 2024 العديد من الحوارات التحويلية المتعلقة بمشهد التجزئة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد جمع الحدث أبرز قادة مجال التجزئة، والمبتكرين، والصناع التغيير.

وخلال هذه المناسبة المحورية، حصلت مجموعة أباريل على سبع جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز“ريتيل مي” 2024. وتؤكد هذه الجوائز على الجهود الحثيثة التي تبذلها مجموعة أباريل لتحقيق الامتياز، والابتكار، والتزامها تجاه عملائها وشركائها، مما يعزز مكانتها الريادية في مشهد التجزئة العالمي. هذا التكريم يسلط الضوء على انجازاتها في مجالات الاستدامة، والتقدم التكنولوجي، وحملات التسويق، مما يعكس رؤيتها لإلهام وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.

الجوائز:



مجموعة أباريل – بائع التجزئة المسؤول الأكثر إبهارًا لهذا العام

مجموعة أباريل – بائع التجزئة الأكثر إبهارًا لهذا العام في دمج الأنظمة التكنولوجية الناشئة

أثليتسكو – بائع التجزئة الأكثر إبهارًا لهذا العام

ريتوالز – حملة العلامة التجارية الأكثر إبهارًا لهذا العام في مجال الصحة والجمال

ديون لندن – حملة العلامة التجارية الأكثر إبهارًا لهذا العام ألو بيروت – حملة العلامة التجارية الأكثر إبهارًا لهذا العام

يشكل منتدى التجزئة السعودي منصة ديناميكية لمجتمع التجزئة لتبادل الأفكار، ومواجهة التحديات، واستكشاف الحلول المبتكرة. وبشكل يتوافق مع رؤية 2030، يهتم المنتدى بتمكين شركات التجزئة المحلية وتطبيق الاستراتيجيات العالمية، مما يجعل منه منصة محورية لتحقيق التحول في مشهد التجزئة في المملكة العربية السعودية.

شمل منتدى التجزئة السعودي 2024 عدداً مشاركة السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل، والسيد هشام الميكاوي، الرئيس التنفيذي لعلامة تيم هورتنز الشرق الأوسط، حيث قاما بمشاركة آرائهم وأفكارهم الريادية بشكل فعال. حيث ركز السيد نيراج تيكشينداني على الالتزام المتواصل لمجموعة أباريل نحو الابتكار ورؤيتها لإعادة تعريف مستقبل التجزئة في المنطقة.