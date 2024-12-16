TCL تعزز ريادتها في قطاع تكييف الهواء بابتكارات متطورة

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت TCL، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في انتاج أجهزة التلفاز، عن استضافتها بنجاح لأول تجمّع حصري لها على الإطلاق في مدينة ووهان بالصين. حيث استعرض“مؤتمر TCL للهواء”، الحدث التاريخي الذي عُقد تحت شعار“هواء نحو المستقبل، نجاح نحو الأفق”، والذي جمع تجار بارزين وممثلي وسائل إعلام ومؤثرين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التميز التكنولوجي لشركة TCL، وابتكاراتها الثورية في مجال تكييف الهواء، والهندسة الدقيقة لـ”مركز ووهان المتطور للتصنيع الذكي”.
وجذب الحدث انتباه الحضور بتجربة غامرة أتاحت لهم استكشاف أحدث تقنيات تكييف الهواء من TCL، بما في ذلك سلسلة FreshIN 3.0 و VoxIN الشهيرة من TCL. صُممت هذه المنتجات لمواجهة التحديات المحددة لمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تعطي الأولوية لكفاءة الطاقة وراحة المستخدم، وتقدم حلولاً مبتكرة للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة وتلبية متطلبات المستهلكين الواعين بالصحة. وشهد الحدث حضور ما مجموعه 300 شخصاً، بما في ذلك ممثلي وسائل إعلام وقادة أعمال بارزين، لتجربة القدرات الاستثنائية لتقنية تكييف الهواء من TCL.
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