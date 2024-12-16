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TCL تعزز ريادتها في قطاع تكييف الهواء بابتكارات متطورة

12/16/2024 5:00:59 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت TCL، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في انتاج أجهزة التلفاز، عن استضافتها بنجاح لأول تجمّع حصري لها على الإطلاق في مدينة ووهان بالصين. حيث استعرض“مؤتمر TCL للهواء”، الحدث التاريخي الذي عُقد تحت شعار“هواء نحو المستقبل، نجاح نحو الأفق”، والذي جمع تجار بارزين وممثلي وسائل إعلام ومؤثرين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التميز التكنولوجي لشركة TCL، وابتكاراتها الثورية في مجال تكييف الهواء، والهندسة الدقيقة لـ”مركز ووهان المتطور للتصنيع الذكي”.

وجذب الحدث انتباه الحضور بتجربة غامرة أتاحت لهم استكشاف أحدث تقنيات تكييف الهواء من TCL، بما في ذلك سلسلة FreshIN 3.0 و VoxIN الشهيرة من TCL. صُممت هذه المنتجات لمواجهة التحديات المحددة لمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تعطي الأولوية لكفاءة الطاقة وراحة المستخدم، وتقدم حلولاً مبتكرة للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة وتلبية متطلبات المستهلكين الواعين بالصحة. وشهد الحدث حضور ما مجموعه 300 شخصاً، بما في ذلك ممثلي وسائل إعلام وقادة أعمال بارزين، لتجربة القدرات الاستثنائية لتقنية تكييف الهواء من TCL.

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