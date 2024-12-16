بنك الاستثمار العُماني ينشر تقريرًا رائدًا عن آفاق سوق رأس المال العُماني لعام 2024

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مسقط، عُمان: أصدر بنك الاستثمار العُماني أحدث أبحاثه، تقرير آفاق سوق رأس المال العُماني 2024، الذي يقدّم تحليلاً متعمقًا لتطور سوق رأس المال في السلطنة. ويتناول هذا التقرير الشامل بالتفصيل مسيرة عُمان نحو الترقية إلى مكانة السوق الناشئة، وإمكانات النمو القوية لأسواق الأسهم والسندات، والآثار الأوسع نطاقًا للترقية الأخيرة التي حصلت عليها السلطنة إلى وضع الدرجة الاستثمارية من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرائدة.
يُسلط التقرير الضوء على كيفية تحول أسواق رأس المال في عُمان في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالتزام الحكومة بالتنويع بموجب رؤية 2040 والإصلاحات التقدّمية. ويشمل ذلك الإدراج الناجح للاكتتابات العامة الأولية الكبرى، وتحسين البنية الأساسية للسوق، وتعزيز الأطر التنظيمية. ومع ذلك، يشدد التقرير على التحديات التي تنتظرنا، مثل زيادة عمق السوق والسيولة ومشاركة الاستثمار الأجنبي.
وقد صرّح أكين توزون، رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار العُماني، قائلاً: "تمر عُمان بمرحلة محورية في مسيرة تطورها المالي. ويلخص هذا التقرير الفرص والتحديات في أسواق رأس المال العُماني، ويوفر للمستثمرين وصُناع السياسات رؤى عملية تُمكّنهم من رسم ملامح مستقبل التمويل في عُمان ".
وتكشف النتائج الرئيسية للتقرير أن القيمة السوقية للأسهم في عُمان شهدت رأسمال سوق الأسهم العُمانية نموًا ملحوظًا منذ عام 2020، ومن المتوقع أن يتضاعف حجمه بحلول عام 2030، مما يُظهر تطورًا قويًا في أسواق رأس المال. ومن المتوقع أيضًا أن تزيد أحجام التداول اليومية زيادة كبيرة خلال الفترة نفسها، وهو ما يسلط الضوء على تعزيز نشاط السوق والسيولة. ويؤكد التقرير أيضًا على التقدم المحرز نحو تحقيق وضع السوق الناشئة من قبل مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال وبورصة فاينانشال تايمز في المستقبل القريب، وهو إنجاز من شأنه أن يجذب تدفقات كبيرة من الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن ينمو سوق الدخل الثابت في عُمان نموًا مطردًا، مدفوعًا بنشاط القطاع الخاص، مع توقع توسع حجمه الإجمالي توسعًا ملحوظًا بحلول نهاية العقد.
يتوفر تقرير آفاق سوق رأس المال العُماني 2024 للتحميل على .oib.om/research-insights
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