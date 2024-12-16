شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News ) الضفة الغربية/PNN- شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من قرية سالم شرق مدينة نابلس، وداهمت محلا للصرافة في المدينة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت القرية،

واعتقلت الشابين كريم وليد شحادة ومجاهد محمد عواد، عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتخريب محتوياتهما.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من المدينة، وداهمت محلا للصرافة قرب دوار زواتا، وعاثت بمحتوياته خرابا.

وفي مدينة رام الله، اعتقلت شابا من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر نخلة (19 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه في المخيم وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت 3 مواطنين، واحتجزت العشرات، خلال اقتحامها قرى وبلدات في محافظة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد رزق رجوب من

بلدة دورا جنوب غرب الخليل، وعبد الرحمن محمود البلاصي من مخيم العروب، ورائد عبد الرؤوف جبارين من بلدة سعير شمالا، عقب دهم وتفتيش منازل ذويهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اقتحمت

بلدة بيت عوا غرب الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، وتعمدت الحاق الأضرار بمحتوياتها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت لساعات طويلة ما يزيد على 50 مواطنا من كبار السن، واخضعتهم للتحقيق الميداني، وقامت بتهديدهم، قبل الافراج عنهم.

وفي مدينة القدس، اعتقلت الشاب إبراهيم علي أبو رومي بعد اقتحام منزله في بلدة العيزرية شرق القدس، والاعتداء على أفراد عائلته بالضرب وتحطيم أثاث المنزل.

كما اقتحمت قوات من جيش الاحتلال حي بطن الهوى ببلدة سلوان، وداهمت منزلا في حي البستان بالبلدة.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت مواطنا من مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ساجي أبو كشك، بعد أن داهمت منزله، وفتشته بحي القرعان في المدينة

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد طه من منزله في ضاحية اكتابا، ومشعل اعمير، وباسم مهيوب اعمير وعبد الرحمن مجدي حمدان بعد مداهمة منازلهم في بلدة بلعا.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف القرنة (22 عاما) من بلدة زعترة شرق بيت لحم بعد اقتحام منزل عائلته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن رائد إبراهيم أبو نصار من حرملة شرق المحافظة.



