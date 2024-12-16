شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الضفة الغربية/PNN- شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من قرية سالم شرق مدينة نابلس، وداهمت محلا للصرافة في المدينة.
وأفادت مصادر أمنية، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت القرية،
واعتقلت الشابين كريم وليد شحادة ومجاهد محمد عواد، عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتخريب محتوياتهما.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من المدينة، وداهمت محلا للصرافة قرب دوار زواتا، وعاثت بمحتوياته خرابا.
وفي مدينة رام الله، اعتقلت شابا من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر نخلة (19 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه في المخيم وفتشته وعبثت بمحتوياته.
وفي مدينة الخليل، اعتقلت 3 مواطنين، واحتجزت العشرات، خلال اقتحامها قرى وبلدات في محافظة الخليل.
وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد رزق رجوب من
بلدة دورا جنوب غرب الخليل، وعبد الرحمن محمود البلاصي من مخيم العروب، ورائد عبد الرؤوف جبارين من بلدة سعير شمالا، عقب دهم وتفتيش منازل ذويهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اقتحمت
بلدة بيت عوا غرب الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، وتعمدت الحاق الأضرار بمحتوياتها.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت لساعات طويلة ما يزيد على 50 مواطنا من كبار السن، واخضعتهم للتحقيق الميداني، وقامت بتهديدهم، قبل الافراج عنهم.
وفي مدينة القدس، اعتقلت الشاب إبراهيم علي أبو رومي بعد اقتحام منزله في بلدة العيزرية شرق القدس، والاعتداء على أفراد عائلته بالضرب وتحطيم أثاث المنزل.
كما اقتحمت قوات من جيش الاحتلال حي بطن الهوى ببلدة سلوان، وداهمت منزلا في حي البستان بالبلدة.
وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت مواطنا من مدينة قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ساجي أبو كشك، بعد أن داهمت منزله، وفتشته بحي القرعان في المدينة
وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين شرق طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد طه من منزله في ضاحية اكتابا، ومشعل اعمير، وباسم مهيوب اعمير وعبد الرحمن مجدي حمدان بعد مداهمة منازلهم في بلدة بلعا.
وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من محافظة بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف القرنة (22 عاما) من بلدة زعترة شرق بيت لحم بعد اقتحام منزل عائلته.
كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن رائد إبراهيم أبو نصار من حرملة شرق المحافظة.
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