مستعمرون يعتدون على شاب في الأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News ) الأغوار/PNN- اعتدى مستعمرون، الليلة الماضية، على شاب في خلة مكحول بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن مجموعة من المستعمرين اعتدت على الشاب أشرف حسين بشارات، من سكان خلة مكحول، أثناء تصديه وعائلته لمحاولتهم سرقة مواشيهم.

وكان مستعمرون داهموا مساكن الشقيقين يوسف وأشرف بشارات، وحاولوا سرقة مواشيهم، وأثناء تصدي الأهالي لهم اعتدى المستعمرون على الأهالي، وأصابوا الشاب أشرف بحجر برأسه.

يذكر أن الاحتلال داهم مساكن الشاب يوسف حسين بشارات في مكحول، واحتجزه لعدة ساعات قبل أن يفرج عنه في وقت سابق.



يذكر أن جيش الاحتلال والمستعمرين وبعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نفذوا ما مجموعه 16663 اعتداء، طالت أراضي وممتلكات وحيوانات الفلسطينيين، مستغلة ظروف الحرب والعدوان الذي تشنه على شعبنا في قطاع غزة وفي كل أماكن الوجود الفلسطيني من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض.