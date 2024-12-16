مستعمرون يعتدون على شاب في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار/PNN- اعتدى مستعمرون، الليلة الماضية، على شاب في خلة مكحول بالأغوار الشمالية.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن مجموعة من المستعمرين اعتدت على الشاب أشرف حسين بشارات، من سكان خلة مكحول، أثناء تصديه وعائلته لمحاولتهم سرقة مواشيهم.
وكان مستعمرون داهموا مساكن الشقيقين يوسف وأشرف بشارات، وحاولوا سرقة مواشيهم، وأثناء تصدي الأهالي لهم اعتدى المستعمرون على الأهالي، وأصابوا الشاب أشرف بحجر برأسه.
يذكر أن الاحتلال داهم مساكن الشاب يوسف حسين بشارات في مكحول، واحتجزه لعدة ساعات قبل أن يفرج عنه في وقت سابق.
يذكر أن جيش الاحتلال والمستعمرين وبعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نفذوا ما مجموعه 16663 اعتداء، طالت أراضي وممتلكات وحيوانات الفلسطينيين، مستغلة ظروف الحرب والعدوان الذي تشنه على شعبنا في قطاع غزة وفي كل أماكن الوجود الفلسطيني من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض.
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