Monday, 16 December 2024 08:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العدوان الإسرائيلي مستمر على غزة: مجازر وقصف يوقع مئات الشهداء والجرحى في اليوم 437

12/16/2024 2:08:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم 437 من الحرب، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خمس مجازر في الساعات الـ24 الماضية ضد العائلات في القطاع، حيث وصل إلى المشافي 46 شهيدًا و135 مصابًاوبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44,976 شهيدًا و106,759 مصابًا.

جنوب قطاع غزة
استشهد 17 مواطنًا وعدد من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال مدرسة كانت تأوي نازحين بالقرب من مشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع. استهدفت الطائرات صاروخًا الطابق الثالث من المدرسة، ما أسفر عن دمار واسع ونثر جثث الشهداء. كما ارتقى أربعة شهداء وأصيب عدد من المواطنين في غارتين استهدفتا شرق وغرب خان يونس، في وقت استمر فيه القصف المدفعي شرق المدينة. كما انتشل المسعفون جثامين ثلاثة شهداء من رفح إثر غارات متفرقة.

وسط قطاع غزة
استشهد ستة مواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة أبو حجر في مخيم النصيرات. كما استشهد خمسة من رجال الدفاع المدني وصحفي فلسطيني في قصف استهدف مقر الدفاع المدني في المخيم.

غزة والشمال
استشهد عشرة مواطنين في قصف استهدف منزل عائلة القرم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. كما استشهد عنصران من طواقم تأمين المساعدات شمال غرب المدينة. وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل في مخيمات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، مما دفع نحو ألفين من النازحين للتوجه إلى غرب غزة بعد ساعات من مجزرة استهدفت مركزًا للإيواء، أسفرت عن استشهاد 15 مواطنًا.

MENAFN16122024000205011050ID1108996089

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث