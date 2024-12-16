العدوان الإسرائيلي مستمر على غزة: مجازر وقصف يوقع مئات الشهداء والجرحى في اليوم 437

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم 437 من الحرب، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خمس مجازر في الساعات الـ24 الماضية ضد العائلات في القطاع، حيث وصل إلى المشافي 46 شهيدًا و135 مصابًاوبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44,976 شهيدًا و106,759 مصابًا.

جنوب قطاع غزة

استشهد 17 مواطنًا وعدد من الجرحى إثر طائرات الاحتلال مدرسة كانت تأوي نازحين بالقرب من مشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع. استهدفت الطائرات صاروخًا الطابق الثالث من المدرسة، ما أسفر عن دمار واسع ونثر جثث الشهداء. كما ارتقى أربعة شهداء وأصيب عدد من المواطنين في غارتين استهدفتا شرق وغرب خان يونس، في وقت استمر فيه القصف المدفعي شرق المدينة. كما انتشل المسعفون جثامين ثلاثة شهداء من رفح إثر غارات متفرقة.

وسط قطاع غزة

استشهد ستة مواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة أبو حجر في مخيم النصيرات. كما استشهد خمسة من رجال الدفاع المدني وصحفي فلسطيني في قصف استهدف مقر الدفاع المدني في المخيم.

غزة والشمال

استشهد عشرة مواطنين في قصف استهدف منزل عائلة القرم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. كما استشهد عنصران من طواقم تأمين المساعدات شمال غرب المدينة. وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل في مخيمات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، مما دفع نحو ألفين من النازحين للتوجه إلى غرب غزة بعد ساعات من مجزرة استهدفت مركزًا للإيواء، أسفرت عن استشهاد 15 مواطنًا.