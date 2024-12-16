العدوان الإسرائيلي مستمر على غزة: مجازر وقصف يوقع مئات الشهداء والجرحى في اليوم 437

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة/PNN- واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم 437 من الحرب، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.
حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خمس مجازر في الساعات الـ24 الماضية ضد العائلات في القطاع، حيث وصل إلى المشافي 46 شهيدًا و135 مصابًاوبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44,976 شهيدًا و106,759 مصابًا.
جنوب قطاع غزة
استشهد 17 مواطنًا وعدد من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال مدرسة كانت تأوي نازحين بالقرب من مشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع. استهدفت الطائرات صاروخًا الطابق الثالث من المدرسة، ما أسفر عن دمار واسع ونثر جثث الشهداء. كما ارتقى أربعة شهداء وأصيب عدد من المواطنين في غارتين استهدفتا شرق وغرب خان يونس، في وقت استمر فيه القصف المدفعي شرق المدينة. كما انتشل المسعفون جثامين ثلاثة شهداء من رفح إثر غارات متفرقة.
وسط قطاع غزة
استشهد ستة مواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة أبو حجر في مخيم النصيرات. كما استشهد خمسة من رجال الدفاع المدني وصحفي فلسطيني في قصف استهدف مقر الدفاع المدني في المخيم.
غزة والشمال
استشهد عشرة مواطنين في قصف استهدف منزل عائلة القرم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. كما استشهد عنصران من طواقم تأمين المساعدات شمال غرب المدينة. وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل في مخيمات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، مما دفع نحو ألفين من النازحين للتوجه إلى غرب غزة بعد ساعات من مجزرة استهدفت مركزًا للإيواء، أسفرت عن استشهاد 15 مواطنًا.
MENAFN16122024000205011050ID1108996089
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.