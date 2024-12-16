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الاحتلال يهدم ستة منازل في عناتا شمال القدس

12/16/2024 2:08:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN-
هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة منازل في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت 4 منازل تعود لعائلة (الضيافين)، ومنزلين يعودان لعائلة (أبو غالية).

وأضافت، أن المنازل الستة تقع في تجمع بدوي يضم 8 منازل لعدد من العائلات التي تقطنه منذ أكثر من 10سنوات.

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