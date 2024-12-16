الاحتلال يهدم ستة منازل في عناتا شمال القدس
التاريخ
12/16/2024 2:08:57 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس /PNN-
هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة منازل في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت 4 منازل تعود لعائلة (الضيافين)، ومنزلين يعودان لعائلة (أبو غالية).
وأضافت، أن المنازل الستة تقع في تجمع بدوي يضم 8 منازل لعدد من العائلات التي تقطنه منذ أكثر من 10سنوات.
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