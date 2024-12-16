رئيس الوزراء يؤكد على أهمية تعزيز خدمات البريد الأردني

(MENAFN
) أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسن على أهمية تعزيز خدمات البريد الأردني من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص, جاءت تصريحاته خلال زيارة قام بها إلى شركة البريد الأردني يوم الأحد الموافق 15ديسمبر، حيث اطلع على مختلف الخدمات المقدمة، بما في ذلك مركز الجمارك للتجارة الإلكترونية، شركة البريد السريع، ومتحف الطوابع, كما تم إطلاعه على الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية لتطوير خدمات البريد, وأشار الدكتور حسن إلى أهمية شركة البريد الأردني كمؤسسة تاريخية تعد من أقدم المؤسسات العامة في المملكة والتي خدمت المواطنين على مدار عقود طويلة, وأثنى على دور الشركة في الحفاظ على تاريخ الأردن من خلال مجموعتها من الطوابع والمقتنيات البريدية التي توثق محطات هامة في تاريخ المملكة,
وخلال الزيارة، أشاد رئيس الوزراء بجهود مركز الجمارك للتجارة الإلكترونية والشركة البريدية السريعة في تسهيل إجراءات تخليص الطرود والمعاملات، ما يعود بالفائدة على المواطنين والقطاع الخاص, وأكد على ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والاستمرار في الاستفادة من "نافذة التجارة الوطنية" لإنجاز عمليات التخليص بشكل أكثر كفاءة, وشدد الدكتور حسن على أهمية التعاون بين البريد الأردني والمؤسسات الخاصة، وخاصة الشركات الناشئة في المجالات ذات الصلة، لتطوير خدمات البريد, وأشار إلى أن هذا التعاون يمكن أن يشمل مجالات جديدة مثل التسويق، التجارة الإلكترونية، أنظمة الدفع الإلكتروني، وتوصيل السلع الأساسية مثل الأدوية, كما أكد على أهمية دور شبكة مكاتب البريد الأردني التي تنتشر في أكثر من 200 مكتب في جميع محافظات المملكة، في توسيع الخدمات وخلق فرص عمل للشباب، خصوصًا في المحافظات.
كما دعا رئيس الوزراء إلى ربط خدمات البريد الأردني بالمبادرة الرقمية التي طورها مجموعة من الشباب المحليين، والتي تهدف إلى دعم وتسويق منتجات المجتمع المحلي في المحافظات وتمكين المشاريع الصغيرة من الوصول إلى المستهلكين, ومن جهته، قدم رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي الداود، لمحة عن ما تم تحقيقه في مجال تطوير العمل في البريد الأردني خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تقليص ديون الشركة بمقدار 8 مليون دينار، كجزء من خطة لتصفية ديون الشركة بشكل كامل بحلول عام 2029, كما تحدث عن استثمار الشركة في العقارات، تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وتسهيل استفادة المواطنين من صندوق المعونة الوطنية وتوفير خدمات تجديد جوازات السفر للمقدسيين وغيرها من الخدمات.
كذلك أضاف الداود أن خطط وبرامج البريد الأردني تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطنين والقطاع الخاص، مؤكداً أن خطة توسيع خدمات البريد تركز على التطورات الحديثة واحتياجات المجتمع، وتبني على الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، واستثمار الموارد المتاحة بأفضل شكل, وشهد رئيس الوزراء، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السمارات، والمدير العام لشركة البريد الأردني، هنادي الطيّب، إطلاق تطبيق البريد الأردني الذي يتيح للمستخدمين إرسال الطرود من مكان إلى آخر دون الحاجة لزيارة مكاتب البريد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى, كما تم إطلاق تطبيق بطاقة الدفع المسبق من البريد الأردني، الذي يسمح للمستخدمين بالاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني من أي مكان في العالم, وفي ختام زيارته، تفقد رئيس الوزراء متحف الطوابع والمقتنيات في شركة البريد الأردني، الذي يوثق إصدار الطوابع منذ عام 1918، وهنأ القائمين عليه على جهودهم في توثيق أبرز المحطات الوطنية في تاريخ الدولة الأردنية, كما اطلع على الإصدار الجديد من الطوابع بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.
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