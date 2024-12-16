خلايا داعش تنشط في سوريا مجددًا

(MENAFN
) نشطت خلايا داعش
في سوريا مجددًا، مما أثار المخاوف بعد فترة من الجمود منذ هزيمتها العسكرية في 2019, إن التغيرات الحاصلة على الأرض، بعد انهيار قوات النظام السوري وانخفاض سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، سمحت لتنظيم داعش بإعادة تجميع قواه, وفي 12 ديسمبر، حذر قائد قسد، مظلوم عبدي، من زيادة ظهور داعش في المناطق التي كانت تحت سيطرة فصائل أخرى، بعد أن كانت محصورة في الصحاري.
وعلى الرغم من أن داعش فقدت معاقلها في سوريا بحلول نهاية 2019، إلا أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى عودة نشاط خلاياها المنتشرة، خاصة منذ بداية عام 2024, وازدادت الهجمات بشكل ملحوظ، خصوصًا ضد الميليشيات المدعومة من إيران وقوات النظام السوري, وتم الإبلاغ عن أكثر من 600 هجوم حتى الآن في 2024، بما في ذلك هجمات بارزة على حقول الغاز والمواقع العسكرية.
كما يعمل داعش الآن في مجموعات صغيرة لا مركزية، ويقدر عدد مقاتليه بحوالي 1200 عنصر نشط في مناطق رئيسية مثل الحسكة ودير الزور وحمص، بما في ذلك حوالي 800 عنصر في بادية الشام, وتواصل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، خصوصًا من قواعد التنف وعين الأسد، استهداف قادة داعش ومنع التصعيد, ورغم الاضطرابات الإقليمية، لا تعتزم القوات التحالف الانسحاب، إذ تدرك أهمية هذه القواعد في تقليص نشاط داعش على الحدود السورية-العراقية.
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