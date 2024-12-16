زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب ولاية الشلف غرب الجزائر

(MENAFN
) ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ولاية الشلف، الواقعة غرب العاصمة الجزائرية، في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين. وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري بالهزة التي شعر بها سكان عدة مناطق في المنطقة.
وذكر المركز أن الزلزال وقع في الساعة 01:09 بالتوقيت المحلي (0009 بتوقيت غرينتش)، مشيرًا إلى أن مركز الهزة كان على بعد 3 كيلومترات شمال منطقة الزبوجة، وهي بلدة تقع في ولاية الشلف على ساحل البحر الأبيض المتوسط. أثارت الهزة قلقًا طفيفًا بين السكان، حيث استيقظ العديد منهم أثناء الليل، لكن دون تسجيل حالة ذعر كبيرة.
وأكدت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية في مختلف بلديات الولاية المتأثرة. ولا تزال السلطات في حالة تأهب، تراقب الوضع وتقوم بعمليات تفتيش لضمان سلامة السكان والبنية التحتية الحيوية.
تقع الجزائر على الحدود بين الصفائح التكتونية الإفريقية والأوراسية، مما يجعلها عرضة للنشاط الزلزالي. وتعد ولاية الشلف من المناطق ذات التاريخ الطويل مع الزلازل المدمرة، بما في ذلك الزلزال الكارثي عام 1980 الذي أودى بحياة الآلاف. ومع ذلك، عززت الجزائر منذ ذلك الحين أنظمة مراقبة الزلازل وإجراءات الاستجابة الطارئة للحد من مخاطر مثل هذه الكوارث.
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