ارتفاع مؤشر نيكي الياباني الاثنين مدعوما بمكاسب في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية

(MENAFN
) ارتفع متوسط مؤشر نيكي الياباني بشكل طفيف يوم الاثنين، مدعومًا بمكاسب في أسهم شركات أشباه الموصلات بعد ارتفاع نظيراتها الأمريكية. ومع ذلك، كانت المكاسب العامة محدودة حيث ظل المستثمرون حذرين قبل قرارات رئيسية من البنوك المركزية المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
بحلول استراحة منتصف اليوم، ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 39,533.55، بينما انخفض المؤشر الأوسع "توبكس" بشكل طفيف بنسبة 0.04 بالمئة ليصل إلى 2,745.46. كانت الأسواق الأمريكية قد أنهت الأسبوع السابق بشكل هادئ مع تداول المؤشرات
الرئيسية بالقرب من الاستقرار، إلا أن مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات ارتفع بنسبة 3.4 بالمئة، مما عزز القطاع.
تتبعت شركات أشباه الموصلات اليابانية هذه المكاسب، حيث ارتفعت أسهم شركة Advantest، المتخصصة في معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.9 بالمئة، مما ساهم في أداء مؤشر نيكي. كما ارتفعت أسهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 0.5 بالمئة، في حين قفزت أسهم شركة Socionnext Co. Ltd.، العاملة في مجال أشباه الموصلات، بنسبة 9.1 بالمئة، لتكون الأفضل أداءً على المؤشر الرئيسي.
على الرغم من الأداء القوي لقطاع أشباه الموصلات، ظلت تحركات السوق الإجمالية محدودة مع ترقب المستثمرين لتحديثات السياسة النقدية. من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، يليه قرار السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الخميس، وكلاهما قد يكون له تأثير كبير على معنويات السوق.
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