البلوشي: 6 فنادق لاستضافة المشاركين في ((خليجي 26))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت/الرياض – (د ب أ): كشفت عذاري البلوشي، رئيس لجنة الضيافة والفنادق في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) عن تخصيص 6 فنادق لاستضافة ضيوف الكويت، والوفود المشاركة في المسابقة، التي تنطلق السبت المقبل وتستمر حتى 3 يناير 2025.
وذكرت البلوشي أن اللجنة وضعت خطة زمنية، قامت خلالها بزيارات تفقدية عدة للفنادق المختارة؛ للاطلاع على آخر تحضيراها وتجهيزاتها قبل قدوم ضيوف الكويت بوقت كاف، وللوفاء بجميع متطلبات اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وقالت البلوشي في تصريحات صحفية، أمس الأحد «أعضاء لجنة الضيافة والفنادق سيتواجدون في جميع الفنادق طوال أيام البطولة، لأجل العمل على تسهيل إجراءات الدخول والخروج، وللوفاء بكافة متطلبات الوفود، كما وفرت اللجنة خدمات (في آي بي) لكبار الشخصيات المتواجدين في المنصة الرئيسية لملعبي (جابر الأحمد)، و(جابر المبارك)، والإعلاميين، والحكام، مراقبي المباريات، والطاقم الطبي، ولجنة المنشطات». وثمنت البلوشي التعاون الكبير والتفاعل الإيجابي والتنسيق المشترك بين مختلف اللجان العاملة بالبطولة، لتذليل العقبات التي تواجههم، لضمان تحقيق أعلى درجات النجاح.
يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 8 منتخبات، تم توزيعهم على مجموعتين، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة. وضمت المجموعة الأولى منتخبات الكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر، فيما يتواجد في المجموعة الثانية منتخبات اليمن والعراق والسعودية والبحرين.
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