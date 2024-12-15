البلوشي: 6 فنادق لاستضافة المشاركين في ((خليجي 26))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭/‬الرياض‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشفت‭ ‬عذاري‭ ‬البلوشي،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الضيافة‭ ‬والفنادق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬خليجي‭ ‬26‭) ‬عن‭ ‬تخصيص‭ ‬6‭ ‬فنادق‭ ‬لاستضافة‭ ‬ضيوف‭ ‬الكويت،‭ ‬والوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬

وذكرت‭ ‬البلوشي‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬وضعت‭ ‬خطة‭ ‬زمنية،‭ ‬قامت‭ ‬خلالها‭ ‬بزيارات‭ ‬تفقدية‭ ‬عدة‭ ‬للفنادق‭ ‬المختارة؛‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬تحضيراها‭ ‬وتجهيزاتها‭ ‬قبل‭ ‬قدوم‭ ‬ضيوف‭ ‬الكويت‭ ‬بوقت‭ ‬كاف،‭ ‬وللوفاء‭ ‬بجميع‭ ‬متطلبات‭ ‬اتحاد‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وقالت‭ ‬البلوشي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬الضيافة‭ ‬والفنادق‭ ‬سيتواجدون‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفنادق‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬البطولة،‭ ‬لأجل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬الدخول‭ ‬والخروج،‭ ‬وللوفاء‭ ‬بكافة‭ ‬متطلبات‭ ‬الوفود،‭ ‬كما‭ ‬وفرت‭ ‬اللجنة‭ ‬خدمات‭ (‬في‭ ‬آي‭ ‬بي‭) ‬لكبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لملعبي‭ (‬جابر‭ ‬الأحمد‭)‬،‭ ‬و‭(‬جابر‭ ‬المبارك‭)‬،‭ ‬والإعلاميين،‭ ‬والحكام،‭ ‬مراقبي‭ ‬المباريات،‭ ‬والطاقم‭ ‬الطبي،‭ ‬ولجنة‭ ‬المنشطات‮»‬‭. ‬وثمنت‭ ‬البلوشي‭ ‬التعاون‭ ‬الكبير‭ ‬والتفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬بالبطولة،‭ ‬لتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تواجههم،‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬النجاح‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تقام‭ ‬بمشاركة‭ ‬8‭ ‬منتخبات،‭ ‬تم‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬مجموعتين،‭ ‬بواقع‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭. ‬وضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬منتخبات‭ ‬الكويت‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬والإمارات‭ ‬وقطر،‭ ‬فيما‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭ ‬اليمن‭ ‬والعراق‭ ‬والسعودية‭ ‬والبحرين‭.‬