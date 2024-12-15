الرئيس المصري: نتابع الاوضاع الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الامن القومي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 15 - 12 (كونا) -- قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاحد ان بلاده تتابع عن كثب الأوضاع الحالية على الساحتين الإقليمية والدولية خصوصا الانعكاسات الناجمة عن هذه الاوضاع على الامن القومي المصري.
واضاف السيسي بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية خلال لقائه بعدد من قادة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ان امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها مشيرا الى ثوابت السياسة المصرية القائمة على التوازن والاعتدال.
واوضح السيسي ان سياسة مصر هي التعامل مع الأحداث والمتغيرات المتلاحقة وإنهاء الأزمات في المنطقة وتجنب مخاطر الانزلاق إلى بؤر جديدة للصراع تهدد استقرار دول المنطقة بأسرها.
واكد أن امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها مشددا على ضرورة تعظيم قدرات كل مؤسسات الدولة وأجهزتها.
كما اكد أهمية الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة واجهزة الشرطة في الحفاظ على الوطن والشعب.
واعتبر الرئيس المصري أن الظروف الحالية برهنت على أن وعي الشعب المصري وتكاتفه هو الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات المحيطة.
وبحسب البيان تركز اللقاء بين السيسي وكبار القادة العسكريين والامنيين على استعراض الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية في حماية حدود الدولة المصرية وجبهتها الداخلية ضد مختلف التهديدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث.
وشارك في اللقاء رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول عبدالمجيد صقر ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد وكبار قادة الجيش والشرطة. (النهاية)
م م / ف ا س
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