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الرئيس المصري: نتابع الاوضاع الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الامن القومي

12/15/2024 2:33:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 12 (كونا) -- قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاحد ان بلاده تتابع عن كثب الأوضاع الحالية على الساحتين الإقليمية والدولية خصوصا الانعكاسات الناجمة عن هذه الاوضاع على الامن القومي المصري.
واضاف السيسي بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية خلال لقائه بعدد من قادة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ان امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها مشيرا الى ثوابت السياسة المصرية القائمة على التوازن والاعتدال.
واوضح السيسي ان سياسة مصر هي التعامل مع الأحداث والمتغيرات المتلاحقة وإنهاء الأزمات في المنطقة وتجنب مخاطر الانزلاق إلى بؤر جديدة للصراع تهدد استقرار دول المنطقة بأسرها.
واكد أن امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها مشددا على ضرورة تعظيم قدرات كل مؤسسات الدولة وأجهزتها.
كما اكد أهمية الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة واجهزة الشرطة في الحفاظ على الوطن والشعب.
واعتبر الرئيس المصري أن الظروف الحالية برهنت على أن وعي الشعب المصري وتكاتفه هو الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات المحيطة.
وبحسب البيان تركز اللقاء بين السيسي وكبار القادة العسكريين والامنيين على استعراض الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية في حماية حدود الدولة المصرية وجبهتها الداخلية ضد مختلف التهديدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث.
وشارك في اللقاء رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول عبدالمجيد صقر ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد وكبار قادة الجيش والشرطة. (النهاية)

م م / ف ا س



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