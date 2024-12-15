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طريف تسجل أدنى درجة حرارة بـ 3 درجات تحت الصفر

12/15/2024 2:31:59 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، 3 درجات مئوية تحت الصفر كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, تليها محافظة القريات بمنطقة الجوف بدرجة مئوية تحت الصفر بينما سجلت محافظة رفحاء صفر درجة مئوية و سجلت مدينة عرعر درجتين مئويتين، وسجلت حفر الباطن 3 درجات مئوية، بينما سجلت الجوف وتبوك وحائل 4 درجات مئوية، وسجلت بريدة 6 درجات مئوية.
كما سجلت الدوادمي 7 درجات وسجلت الرياض وأبها 8 درجات مئوية وسجلت الدمام والأحساء والطائف 9 درجات مئوية. وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد لأقل درجات الحرارة المسجلة في المملكة لهذا اليوم الأحد.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه في تقرير سابق عن تأثر مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل وشمال المنطقة الشرقية بكتلة هوائية باردة ابتداءً من يوم الأحد إلى الثلاثاء القادم حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (صفر - 3 تحت الصفر)م.
ويمتد تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء إلى مناطق القصيم، الرياض والشرقية، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى (2 - 5)م.

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