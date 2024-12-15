هيئة الكهرباء والماء تحتفل بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نظمت هيئة الكهرباء والماء احتفالاً وطنياً بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ومايصاحبها من مناسبات وطنية.وبهذه المناسبة، رفع المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أنه ومن خلال هذه المناسبة الغالية، نستذكر الإنجازات المشرفة التي حققتها مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والجهود الحكومية الدؤوبة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد رئيس هيئة الكهرباء والماء بما حققته مملكة البحرين من أهداف ورؤى تنموية واقتصادية تقدم وتطور في مختلف المجالات، لها عظيم الأثر في وصول المملكة الى مصاف الدول المتقدمة، آملا في تحقيق المزيد لأجل مستقبل مشرق ومشرف للأجيال القادمة، سائلاً المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مملكة البحرين وشعبها الوفيّ بالمزيد من التّقدم والازدهار.