هيئة الكهرباء والماء تحتفل بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت هيئة الكهرباء والماء احتفالاً وطنياً بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ومايصاحبها من مناسبات وطنية.
وبهذه المناسبة، رفع المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أنه ومن خلال هذه المناسبة الغالية، نستذكر الإنجازات المشرفة التي حققتها مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والجهود الحكومية الدؤوبة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد رئيس هيئة الكهرباء والماء بما حققته مملكة البحرين من أهداف ورؤى تنموية واقتصادية تقدم وتطور في مختلف المجالات، لها عظيم الأثر في وصول المملكة الى مصاف الدول المتقدمة، آملا في تحقيق المزيد لأجل مستقبل مشرق ومشرف للأجيال القادمة، سائلاً المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مملكة البحرين وشعبها الوفيّ بالمزيد من التّقدم والازدهار.
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